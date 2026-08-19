Nove kamere stižu na kaštelanske ceste: Grad ulaže 80.000 eura u nadzor brzine, poznate i lokacije

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu kamere i pet kučišta za mjerenje brzine vozila u prometu na području grada, piše Portal Kaštela.

Predmet nabave je nabava, isporuka i ugradnja fiksnog uređaja za mjerenje brzine, odnosno jedne kamere i pet kućišta, za kontrolu vozila u prometu na području Grada Kaštela. Opremu će koristiti Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Kamera i kućišta postavit će se na lokacije koje će biti dogovorene s MUP-om RH, na Cesti Ivana Pavla II – D8 te na Cesti dr. Franje Tuđmana.

Nabava, isporuka i ugradnja trebaju biti izvedene u skladu s ugovornim troškovnikom, tehničkim specifikacijama, odredbama prijedloga Ugovora, važećim zakonima, propisima i pravilima struke. Sva oprema mora biti kompatibilna s postojećim sustavima koje koristi MUP RH te mora biti nekorištena.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 80.000 eura, a u cijenu su uključeni nabava, isporuka i ugradnja, kao i sav potrebni spojni i pričvrsni materijal, sve do pune funkcionalnosti.

Trajanje ugovora je pet mjeseci, a njegov početak računa se od obostranog potpisa. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 9. rujna 2026. godine do 10 sati. Otvaranje ponuda vršit će se elektroničkim putem na EOJN-u, dok će se fizički dijelovi ponuda otvarati na adresi Grada Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, na V. katu. Otvaranje ponuda održat će se 9. rujna 2026. godine u 10 sati.

Sve detalje javne nabave možete pronaći OVDJE.