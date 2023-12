NOVE KAMERE Policija postavlja još nadzornih kamera, evo gdje će ih biti najviše

Brzina je još uvijek prva ubojica u prometu. Upravo zbog toga, policija postavlja nove kamere za nadzor brzine. Osim što će snimiti one prebrze, snimit će i vozače koji telefoniraju, ne koriste pojas ili nepropisno pretječu.

Policijskih nadzornih kamera je u Hrvatskoj skoro 400, a uskoro će ih biti još više, piše Dnevnik.hr.

"Mi smo ih postavili na one lokacije koje su bile ugrožene zbog brzine. Tu su se događale prometne nesreće zbog brzine i to teške prometne nesreće. U prvoj polovici iduće godine na naše će prometnice doći još stotinjak tih kamera, ali i u idućim godinama također to nastavljamo", objasnio je Josip Mataija, voditelj Službe prometne policije Ministarstva unutarnjih poslova.

Najviše kamera postavljeno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, njih 52, slijedi Zadar sa 17, a na površini Zagreba i Zagrebačke županije nalazi se 18 kamera.

"Snimat će nepropisno pretjecanje, nepropisno obilaženje, nekorištenje sigurnosnog pojasa ili nepropisno korištenje mobitela", rekao je Mataija.