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Nove informacije o stradalima u Omišu: "Njemu je najteže, bori se za život"

Strava u Omišu ostavila teške posljedice
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Točno je 50 dana prošlo od strašnog požara u Lokvi Rogoznici kod Omiša.

Sve je krenulo navečer, oko 23 sata - a epilog? Više od 1000 hektara je opožareno, izgorjelo je 58 kuća, 39 vozila i 25 plovila. No najgore od svega su ljudske žrtve - tri osobe su izgubile život - djevojka koja je iz BiH došla odraditi sezonu Dragana Antešević, umirovljeni omiški vatrogasac Drago Lelas te 58-godišnja žena koja je zajedno s Draganom radila u Vili Charlotte na Balića Ratu.

Uz ove tragične vijesti, još su deseci ljudi i ozlijeđeni. Doznali smo u kakvom se stanju nalaze 50 dana nakon požara koji će pamtiti cijela Hrvatska.

U KBC-u Split još dvije osobe

U KBC-u Split u Jedinici intenzivnog liječenja medicinsko osoblje bori se da spasi život još dvoje teško, životno ugroženih pacijenata.

"Pacijenti su i dalje u teškom, ali stabilnom stanju te su i dalje ovisni o mjerama intenzivnog liječenja", kaže Kristina Bitanga, glasnogovornica KBC-a Split.

Za njih se svakodnevno provodi kirurško zbrinjavanje, uključujući previjanja i operativne zahvate prema potrebi, doznajemo.

"Njihovo je stanje bolje nego neposredno nakon stradavanja, ali je i dalje ozbiljno, uz neizvjesnu prognozu", poručuje nam Bitanga.

Troje životno ugroženih u Zagrebu

Osim tih dvoje pacijenata, u zagrebačkom KBC-u Sestre milosrdnice još uvijek se nalazi troje životno ugroženih.

Kako doznajemo, njihovo je stanje i dalje zahtjevno i teško, uz određenu diferencijaciju u kliničkom tijeku.

"Pacijenti se liječe u Jedinici intenzivnog liječenja. Stanje jednog pacijenta ostaje najteže te, uz mehaničku ventilaciju, zahtijeva i lijekove za održavanje krvnog tlaka te liječenje dijalizom. Ostali pacijenti dišu samostalno te ne zahtijevaju primjenu lijekova za održavanje tlaka", poručuju za Net.hr iz KBC Sestre milosrdnice.

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