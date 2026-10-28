Nove informacije o nesreći na Sirobuji: Policija otkrila što se dogodilo, kolona se proteže sve do Plodina

Nakon prometne nesreće koja se dogodila na Sirobuji, u blizini trgovine 'Kova', poznate su nove informacije.
Kako doznajemo iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, riječ je o izlijetanju osobnog vozila izvan kolnika. Srećom, u nesreći nitko nije ozlijeđen.
Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.
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Prema prikazu na Google Mapsu, prometna kolona proteže se već od Plodina, a promet u smjeru Omiša odvija se otežano.
Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska ovim dijelom splitske prometnice. Policijski očevid još je u tijeku.
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