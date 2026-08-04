Nove informacije nakon teške nesreće u Splitu

Nakon teške prometne nesreće koja se jučer dogodila u Splitu, u ulici Hrvatske ratne mornarice doznajemo nove informacije o stanju ozlijeđenih osoba.

Iz KBC-a Split potvrđeno je nam je kako su na pružanje liječničke pomoći dovezene dvije pacijentice, 2004. i 1983. godište, koje su zadobile lakše tjelesne ozljede i nalazile se izvan životne opasnosti.

Nakon obavljene medicinske obrade obje pacijentice otpuštene su na kućnu njegu.

Podsjetimo, u prometnoj nesreći u Splitu sudjelovala su tri osobna automobila, a od siline sudara jedno vozilo završilo je na krovu. Nažalost, u nesreći je poginula 22-godišnja djevojka, dok su još dvije osobe zatražile liječničku pomoć.

Na mjestu događaja intervenirale su žurne službe, a policija je provela očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok nesreće. Promet je nakon nesreće bio privremeno obustavljen i odvijao se otežano.