Nove garaže, vrtić i školska dvorana: Jagoda Cicvarić Goreta predstavila planove za Mertojak

Uoči kotarskih izbora 27. rujna, Jagoda Cicvarić Goreta, predsjednica Vijeća Gradskog kotara Mertojak u mandatu od 2023. do 2026., predstavila je rezultate koje ističe lista HDZ-a i Domovinskog pokreta te projekte za koje će se zalagati u idućem mandatu. Nositeljica liste broj 2 ponovno je kandidatkinja za predsjednicu Vijeća, a u središte programa stavlja dovršetak započetih projekata, izgradnju garaža, prometnu sigurnost i ravnomjeran razvoj svih dijelova Mertojaka.

Pod sloganom "Za Mertojak koji volimo – zajedno dalje!" biračima poručuju da žele nastaviti započete aktivnosti, uz otvorenu suradnju sa stanovnicima.

"Nastavimo zajedno graditi sve što smo tijekom protekle tri i pol godine ostvarili i pokrenuli. Neka naši započeti projekti dočekaju svoju realizaciju, a naše Kulturno ljeto neka i dalje živi među našim zgradama i na našim trgovima, donoseći nam radost", poručuje Cicvarić Goreta.

Spomenik braniteljima, uređenje Perivoja i obnova igrališta

U pregledu aktivnosti od 2023. do 2026. lista izdvaja podizanje spomenika hrvatskim braniteljicama i braniteljima, obilježavanje Dana državnosti, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te vojno-redarstvene operacije "Oluja". Navode i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama te održavanje memorijalnih programa.

U Perivoju Majke Terezije, prema predstavljenom pregledu, postavljena je ploča s nazivom perivoja, dodane su klupe i drugi sadržaji, zamijenjena je javna špina, a visoki jablani orezani su alpinističkom tehnikom.

Ističu da su obnovljena i sanirana sva četiri dječja igrališta – u Doverskoj, Trondheimskoj, Ostravskoj i Perivoju Majke Terezije. Navode i sanaciju i obnovu nogometnih, košarkaških i balotaških terena te prostora za street workout, kao i dovršetak dugogodišnjeg projekta nogometnog i košarkaškog igrališta u Ostravskoj.

Uređivana su i četiri parka za pse, odnosno VAU parka, u Doverskoj, Ostravskoj, Odeskoj i Perivoju Majke Terezije. Na javnim površinama postavljani su klupe, stolovi, koševi, rukohvati i druga urbana oprema.

Zelenilo, javne špine i obnova trgova

Među komunalnim aktivnostima izdvajaju sadnju lipa, murvi, maslina, ruža, kana i drugog zelenila te uređenje malog voćnjaka u Ostravskoj.

Javne špine postavljene su u Doverskoj, Ostravskoj i Odeskoj, jedna je zamijenjena u Perivoju Majke Terezije, a dodatna je postavljena u sklopu projekta pump track staze. Navode i sanaciju zelenih površina, parkova i javnih prostora, organiziranje pranja prometnica te redovito prijavljivanje kvarova javne rasvjete.

Prema njihovu pregledu, sanirana su oštećenja prometnica na najkritičnijim lokacijama u Doverskoj i Trondheimskoj. Na adresama Odeska 4–6 obnovljeni su trg sa sjeverne strane te trg "Četiri pačića" s južne strane, uz uređenje stepenica i rukohvata. Sanirani su i prolaz i plato na adresama Odeska 8–10.

Na adresama Odeska 13–15 i 17–19 uređene su gredice i kaskadni vrtovi, dok su uz sjevernu stranu Odeske, od broja 5 do 17, obnovljeni rubnjaci cijelom dužinom. Klupe su postavljene u amfiteatru "Krug" i na drugim lokacijama.

Posebno izdvajaju pokretanje obnove trgova od Doverske 2 do Doverske 18, koju opisuju kao dosad najopsežniju obnovu trgova na Mertojaku, te sanaciju Žnjanske ulice.

Prometna sigurnost i izmjene autobusnih linija

U području prometa lista navodi postavljanje dodatne semaforske strelice na raskrižju Ostravske i Poljičke, crveno označavanje pješačkih prijelaza u Žnjanskoj, Velebitskoj i Trondheimskoj te nove pješačke prijelaze u Ostravskoj, Trondheimskoj i Odeskoj.

Uz Osnovnu školu Mertojak postavljeni su uspornici. Pokretane su i inicijative za veću prohodnost ulica, osiguravanje vatrogasnih pristupa i poboljšanje protupožarne sigurnosti, uz sastanke s prometnom i kvartovskom policijom.

Izdvajaju i vraćanje autobusne linije 8 na kraću trasu Bračka – Velebitska – Poljička te izmjenu trase linije 15 preko Velebitske prema Žnjanu i rotoru.

Navode da su pratili projekte pješačkog nathodnika Mertojak–Visoka i pothodnika Odeska–Bračka te pokretali inicijative za kvalitetnije pješačko i prometno povezivanje kvarta.

Put Žnjana i razvoj južnog dijela Mertojaka

U južnom dijelu kotara ističu dovršetak prve faze Puta Žnjana, od Ulice Katarine Zrinske prema Velebitskoj. Prema dostavljenim informacijama, izgrađeni su prometnica, potporni zidovi i potrebna komunalna infrastruktura, a preostaje dovršetak približno 30 metara prometnice s instalacijama, nogostupom i spojem na Velebitsku ulicu.

U pregledu navode praćenje razvoja prometne i komunalne infrastrukture Bračke, Puta Žnjana i Ulice Prvih hrvatskih redarstvenika, kao i povezivanja prema Žnjanu, moru i Šetalištu pape Ivana Pavla II.

Ističu i sudjelovanje u komunikaciji o uređenju Žnjanskog platoa, plaže, šetnice i javnih sadržaja, uključenost Mertojaka u projekt modernizacije vodno-komunalne infrastrukture te sanaciju pothodnika u Odeskoj, koji povezuje kotar s njegovim južnim dijelom.

Sanacija garaža i spremnici na šest lokacija

Kada je riječ o parkiranju, lista navodi sanaciju garaže u Trondheimskoj i početak sanacije male garaže u Doverskoj. Ističu i zadržavanje privremenih parkirališta južno od ambulante te na prostoru bivše policijske postaje, južno od Bračke.

Polupodzemni spremnici za otpad, prema predstavljenom pregledu, postavljeni su na šest lokacija u Ostravskoj, Doverskoj i Trondheimskoj. Dodane su informativne ploče i oznake za pravilno odlaganje otpada, a pokrenuta je i inicijativa za postavljanje kamera na lokacijama na kojima se otpad nepropisno odlaže.

Četiri Kulturna ljeta u tri i pol godine

Posebno mjesto u predstavljanju zauzima Kulturno ljeto na Mertojaku. Iz liste ističu da su u tri i pol godine održana četiri izdanja, s kazališnim predstavama, koncertima, stand-up nastupima, književnim večerima te dječjim, sportskim, kulturnim i zabavnim sadržajima.

Među programima navode "Priče iz Vukovara", "Ženici", "Roko i Cicibela", promociju knjige "Smiljana Rendić – zlatno pero hrvatskog novinarstva", zatim "Bio sam tamo", "Vla Vla Vlajland Cabaret", "Zavodnici", "Bijelo", "Ništa im neće bit" i "Kamo ide ovAI svijet?".

Za djecu su održani lutkarski mjuzikl "Pingvin u Hrvatskoj" i predstava "Šta ću biti kad odrastem", a u programu je bila i predstava "Priredba". Izdvajaju nastupe Ecije Ojdanić i Pere Eranovića, stand-up Arijane Čuline, dobrotvorni koncert KUDŽ-a "Filip Dević" i prijatelja, Memorijalni turnir "Andrija Bartulić – Toni" te obilježavanje 20 godina Kuglačkog kluba Mertojak.

U sklopu kulturnog i društvenog života kvarta realizirani su i otvoreni murali posvećeni Blažu Sliškoviću – Baki i Josipu Gendi.

Dalmatinska pjesma, tradicija i sakralni napjevi

Večeri dalmatinske riči i pisme okupile su učenike OŠ Mertojak, predstavljene kao male čuvare dalmatinske baštine, te brojne izvođače i sastave.

U programima su, navode, sudjelovali Nenad Vetma, Dado Paustović i grupa Newera, Alen Nižetić, Johnny Gitara, Trio Gušt, Nađan Dumanić, HGD "Stjepan Radić" iz Žrnovnice, Splitske mažoretkinje, Folklorni ansambl Jedinstvo, Zbor i Mješovita klapa KUDŽ-a "Filip Dević", ŽPD "Marjanke" te klape Mriža, Friži, Šugardin, Ježinac, Rebatajica, sv. Florijan, sv. Mihovil i Žrnovnica.

U crkvi sv. Josipa održana je večer sakralnih i pučkih napjeva. Među sudionicima navode Anelu Vrlić Weibel s mentoricom Sanjom Ivančić iz Papa benda, Zbor sv. Josipa s Mertojaka, Zbor sv. Frane, Zbor sv. Andrije sa Sućidra, Zbor Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Klisa i VIS Agnus.

Sudjelovali su i pučki pivači iz Kamena, Srinjina, Stobreča i Strožanca, Pivači Gospe od Otoka iz Solina, Mlada klapa s Kamena, Dječja klapa "Maestral" KUD-a "Pleter" iz Dugopolja pod vodstvom Helene Pelić te Žensko pjevačko društvo "Marjan" – Marjanke.

Suradnja sa školom, vrtićima i Župom sv. Josipa

U proteklom razdoblju, prema navodima liste, ostvareno je službeno imenovanje Trga svetog Josipa, gdje su postavljeni držači zastava, reflektor i klupe. Ističu kontinuiranu suradnju sa Župom sv. Josipa te obilježavanje Dana kotara, Dana Župe i Dana OŠ Mertojak.

U području brige za djecu navode organiziranje prijevoza za učenike OŠ Žnjan-Pazdigrad, suradnju s OŠ Mertojak i vrtićima te energetsku obnovu i dodatno uređenje Dječjeg vrtića Gariful.

Organizirani su programi i darivanja djece, kreativne i edukativne radionice te festival "Split za djecu". Izdvajaju zajedničko ukrašavanje božićnog drvca, izradu jaslica, posjete vrtićima i darivanje djece za blagdan sv. Nikole.

Sport, zdravlje i humanitarne aktivnosti

Lista navodi provođenje sportskih, rekreativnih i zdravstvenih aktivnosti za sve generacije, školu sigurne vožnje na pump track stazi, sportske turnire i dane otvorenih vrata Kuglačkog kluba Mertojak.

Održavani su balotaški i dječji malonogometni turniri, zdravstveno-preventivne akcije mjerenja krvnog tlaka i šećera, a kroz suradnju s Parasportskim savezom Grada Splita pokretane su inicijative za pristupačniji Mertojak.

Među aktivnostima izdvajaju suradnju s Gradskom knjižnicom Marka Marulića i projektom "Za dobre vibre i dalje čitaj libre!", promociju knjige "Hajdukova 71" te dodjelu plaketa Kuglačkom klubu Mertojak i Blanki Vlašić.

Dobrotvorne sportske i druge aktivnosti organizirane su u suradnji sa Župom sv. Josipa, Humanim zvijezdama Splita, NK Dalmatinac, veteranima HNK Hajduk, 4. gardijskom brigadom i drugim udrugama.

Navode i akcije pomoći potrebitima, suradnju s Crvenim križem Mertojak i Klubom dobrovoljnih davatelja krvi, sudjelovanje u osiguravanju paketa pomoći za sugrađane te podršku buvljaku i drugim volonterskim aktivnostima.

Otvorena vrata kotara i razgovori s građanima

Kao dio dosadašnjeg rada izdvajaju Dane otvorenih vrata GK Mertojak svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, zbor građana te kontinuirane sastanke sa stanovnicima, predstavnicima stanara, Gradom, Županijom, policijom i komunalnim službama.

Navode i aktivnosti povezane s pitanjem bazne stanice uz uključivanje građana te suradnju sa susjednim kotarevima, udrugama, medijima, lokalnim poduzetnicima i drugim sudionicima života Mertojaka.

Nove garaže u Ostravskoj, Doverskoj i Odeskoj

Među najvažnijim ciljevima za novi mandat lista HDZ-a i DP-a ističe izgradnju novih garaža u Ostravskoj, Doverskoj i Odeskoj te otvaranje dodatnih parkirnih mjesta.

"Ne stajemo na inicijativama – cilj je konkretna realizacija! Imamo plan, imamo volju i idemo ga ostvariti", poručuju.

U programu je i cjelovito uređenje okoliša župne crkve sv. Josipa i novog Trga sv. Josipa, uz poruku da taj dugogodišnji projekt treba privesti kraju. Najavljuju i osvjetljenje kapelice u Trondheimskoj.

Nastavak obnove ulica i sigurniji prilazi školi

Planovi obuhvaćaju nastavak obnove ulica, cesta, nogostupa, stepenica, trgova i drugih javnih površina. Najavljuju izgradnju stepenica koje bi povezale Ulicu 19. studenoga 1991. i Ulicu Prvih hrvatskih redarstvenika te nastavak košnje, uređenja zapuštenih površina i čišćenja slivnika.

U prometnom dijelu programa ističu potrebu za prohodnijim ulicama, rasterećenjem opterećenih pravaca i osiguravanjem pristupa interventnim vozilima.

Za završni dio slijepe Doverske ulice namjeravaju nastaviti inicijativu za sigurno i funkcionalno prometno uređenje u suradnji s prometnim stručnjacima. Među ciljevima su dodatna semaforska strelica za lijevo skretanje iz Velebitske u Poljičku te sigurniji pješački koridor od OŠ Mertojak i DV Gariful prema Doverskoj i ljekarni.

Najavljuju i daljnje mjere za sigurnost pješaka, posebno djece na prilazima školi i vrtićima.

Povezivanje s Visokom, Trstenikom i Žnjanom

Za južni dio Mertojaka predviđaju nastavak razvoja područja Bračke, Puta Žnjana i Ulice Prvih hrvatskih redarstvenika, uz novu prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu te kvalitetnije povezivanje s ostatkom kotara i Žnjanom.

U području pješačkog povezivanja izdvajaju uređenje i stavljanje pothodnika Odeska–Bračka u punu funkciju, nastavak projekta i realizaciju nathodnika Mertojak–Visoka te nastavak inicijative za sanaciju pothodnika između Mertojaka i Trstenika.

Obnova Perivoja, novi sadržaji i tribine uz igralište

Za Perivoj Majke Terezije najavljuju revitalizaciju i sadržaje za sve generacije te inicijativu za postavljanje spomenika sv. Majci Tereziji.

U idućem mandatu namjeravaju nastaviti obnovu i redovito održavanje Perivoja, sva četiri dječja igrališta i svih sportskih terena. Planiraju nove sportske i rekreativne sadržaje te daljnje uređenje parkova za pse, s novim spravama i ograđivanjem.

Iz liste tvrde da su igrališta, sportske terene i parkove zatekli nakon godina bez odgovarajućeg održavanja te poručuju da redovitim održavanjem žele spriječiti njihovo ponovno zapuštanje i osigurati da ostanu uredni, sigurni i funkcionalni.

Među planovima su nastavak dugogodišnje inicijative za montažne tribine uz nogometno igralište te postavljanje zidnih klupa uz teren.

Dogradnja škole, sportska dvorana i novi vrtić

U obrazovnom dijelu programa izdvajaju rekonstrukciju i dogradnju OŠ Mertojak, izgradnju školske sportske dvorane te izgradnju dječjeg vrtića.

Poručuju da će se nastaviti zalagati za te projekte i njihovu realizaciju, uz dodatne mjere za sigurnost djece.

Za starije stanovnike predlažu dnevni boravak za umirovljenike, a za sve generacije razvoj kulturnih, društvenih, rekreativnih i međugeneracijskih programa. Najavljuju nastavak inkluzivnih projekata za djecu, mlade, osobe s invaliditetom i starije.

Program obuhvaća i uklanjanje arhitektonskih prepreka te uređenje pristupa osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

Čistoća, knjižnica i kvartovska tržnica

Među komunalnim prioritetima za iduće razdoblje navode redovito čišćenje ulica i nogostupa, pranje polupodzemnih spremnika i nastavak njihova postavljanja.

Posebno izdvajaju rješavanje nepropisnog odlaganja otpada kod garaže na adresi Odeska 19 te uz OŠ Mertojak, uz nastavak inicijative za postavljanje kamera na kritičnim lokacijama.

Program uključuje bibliokombi, inicijativu za otvaranje knjižnice na Mertojaku te inicijativu za kvartovsku tržnicu.

Najavljuju izložbu na otvorenom i nove kazališne programe

Nastavak Kulturnog ljeta jedan je od važnijih programskih ciljeva. Iz liste navode da su prvi put u povijesti kotara doveli profesionalno kazalište među zgrade, a sada žele organizirati i izložbu na otvorenom, dostupnu svim građanima.

Želja im je dovesti nove profesionalne kazališne predstave, među njima i one o životu, uspjehu i sportskom putu poznatih nogometaša, te kazališne projekte s glumačkim imenima poput Arijane Čuline, Ecije Ojdanić i Pere Eranovića.

Za djecu planiraju nastaviti organizirati zabavne i edukativne predstave o prijateljstvu, ljubavi, toleranciji, pomaganju drugima, lijepom ponašanju te brizi o prirodi i svijetu koji ih okružuje. Pritom naglašavaju da žele zadržati potpuno besplatne kulturne programe za sve generacije i razvijati nove projekte u kotaru.

Nastavak aktivnosti oko bazne stanice i inicijativa za web-stranicu

U vezi s baznom stanicom najavljuju nastavak aktivnosti i traženje odgovarajućeg rješenja uz uključivanje građana, predstavnika stanara i nadležnih institucija.

Poručuju da će građanima ostati dostupni uživo, e-mailom, WhatsAppom i telefonom. Planiraju nastaviti Dane otvorenih vrata, prikupljati prijedloge stanovnika i zajedno s njima određivati prioritete.

Najavljuju i nastavak inicijative za pokretanje web-stranice GK Mertojak.

Sedam kandidata i područja za koja će se zalagati

Lista HDZ-a i Domovinskog pokreta predstavila je svih sedam kandidata, uz područja kojima se namjeravaju posebno posvetiti.

Jagoda Cicvarić Goreta, nositeljica liste i kandidatkinja za predsjednicu Vijeća GK Mertojak, predsjednica je Vijeća u mandatu 2023.–2026., hrvatska braniteljica i magistra javne uprave. U predstavljanju ističe da je "dite Mertojaka". Najavljuje nastavak i završetak pokrenutih projekata, nove inicijative i neposrednu suradnju s građanima, s posebnim naglaskom na prometnu sigurnost, nova parkirališna i garažna mjesta te ravnomjerno uređenje svih dijelova kotara.

Drugi na listi je Dražen Nikolić, kroničar Hajdukove povijesti i jedan od pokretača Kulturnog ljeta na Mertojaku. Kao aktivan sudionik kulturnog i društvenog života kvarta zalagat će se za njegovo dodatno obogaćivanje i nove sadržaje Kulturnog ljeta.

Treći je Darijo Tumpak, dugogodišnji stanovnik Mertojaka, aktivan u Crvenom križu, dobrovoljni darivatelj krvi i član župnog zbora. Njegovi su prioriteti rješavanje komunalnih problema, očuvanje zelenila i podizanje kvalitete života.

Na četvrtom mjestu je Zlatko Vranješ, hrvatski branitelj, dugogodišnji dobrovoljni darivatelj krvi i otac europske prvakinje u judu. U predstavljanju navodi povezanost s Mertojakom od najranijih dana, a zalagat će se za razvoj sporta te nove sportske i dječje sadržaje za sve generacije.

Peti kandidat, Nediljko Čeko, hrvatski je branitelj, humanitarac i dobrovoljni darivatelj koji je krv darovao više od stotinu puta. Predsjednik je DDK Mertojak, aktivan u Crvenom križu i župnom zboru, a u proteklom mandatu bio je dopredsjednik Vijeća GK Mertojak. Najavljuje zalaganje za hrvatske branitelje, humanitarne i dobrotvorne aktivnosti, pomoć starijima i potrebitima, otvaranje dnevnog boravka za umirovljenike te nastavak suradnje sa Župom sv. Josipa i župnim zborom.

Šesti je Damir Bilandžić, hrvatski branitelj, humanitarac, dugogodišnji vijećnik i dobrovoljni darivatelj koji je krv darovao više od stotinu puta. Za plemenito i humanitarno djelovanje odlikovan je Redom Danice hrvatske. Kao koordinator namjerava nastaviti suradnju s koordinacijom i građanima na rješavanju pitanja bazne stanice te se zalagati za čistoću i urednost kotara i parkova za pse.

Sedma na listi je Dijana Brekalo, učiteljica i stanovnica južnog dijela Mertojaka. Na poziv susjeda uključila se u rješavanje tekućih problema tog dijela kvarta, koji se intenzivno razvija i izgrađuje. Posebno će se zalagati za potrebe tamošnjih stanovnika te kvalitetno i plansko uređenje južnog dijela kotara.

Iz liste poručuju da svaki kandidat svojim znanjem, iskustvom i sposobnostima treba pridonijeti području u kojem može dati najviše – od komunalnih pitanja, prometa i uređenja do kulture, sporta i skrbi za starije, branitelje, djecu i mlade.

Poziv biračima za 27. rujna

Cicvarić Goreta i kandidati liste HDZ-a i DP-a pozivaju stanovnike Mertojaka da im povjerenje daju zaokruživanjem liste broj 2. U pozivu navode da će se glasanje održati 27. rujna 2026., od 7 do 19 sati, u prostorijama Gradskog kotara Mertojak na adresi Doverska 17.

"Vaše povjerenje bit će nam snaga da nastavimo dalje – zajedno, srcem i s ljubavlju prema našem Mertojaku", poručuje nositeljica liste.