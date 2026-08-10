Nove cijene goriva upravo su objavljene! Evo što vas od sutra čeka na benzinskim postajama

Dobre vijesti za vozače – od sutra pojeftinjuju sve glavne vrste goriva, odlučila je Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici.

Prema novoj Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, koja će vrijediti za sljedeće sedmodnevno razdoblje, cijena benzina bit će niža za 6 centi po litri, dok dizel pojeftinjuje 4 centa.

Nove najviše maloprodajne cijene iznosit će:

benzin: 1,56 eura po litri – pojeftinjenje od 6 centi

– pojeftinjenje od 6 centi dizel: 1,71 eura po litri – pojeftinjenje od 4 centa

– pojeftinjenje od 4 centa plavi dizel: 1,18 eura po litri – pojeftinjenje od 3 centa

– pojeftinjenje od 3 centa UNP za spremnike: 1,20 eura/kg – pojeftinjenje od 8 centi

– pojeftinjenje od 8 centi UNP za boce: 1,78 eura/kg – pojeftinjenje od 8 centi

Vlada je pritom zadržala visine trošarina na istoj razini, čime se nastavlja primjena mjere njihova sniženja. U odnosu na razdoblje prije energetske krize, trošarina na bezolovni motorni benzin ukupno je snižena za 9 centi po litri, a na dizelsko gorivo za 7 centi po litri.

Prema Vladinim izračunima, bez njezinih mjera i uz slobodno formiranje cijena, benzin bi trenutno stajao 1,71 euro po litri, a dizel čak 1,91 euro.

Nova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a navedene cijene vrijedit će tijekom sljedećih sedam dana.