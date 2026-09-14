Novac sjeda na račune tisuća građana: U četvrtak kreće isplata, evo tko ima pravo na 160.22 eura

Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestili su da u četvrtak, 17. rujna 2026. godine, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za kolovoz korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Nacionalnu naknadu primit će 19.539 korisnika, od kojih je 80,13 posto žena i 19,87 posto muškaraca. Za isplatu je iz Državnog proračuna osigurano ukupno 3.121.400,64 eura.

Od 1. siječnja 2026. godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura mjesečno.

Pravo na naknadu može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života i koji neposredno prije podnošenja zahtjeva najmanje deset godina neprekidno prebiva u Hrvatskoj. No, potrebno je zadovoljiti i druge zakonom propisane uvjete.

Među ostalim, osoba ne smije biti korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, a mjesečni prihod po članu kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini ne smije prelaziti 320,44 eura. Podnositelj također ne smije koristiti zajamčenu minimalnu naknadu niti imati priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi. Propisani su i uvjeti vezani uz ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Iz HZMO-a podsjećaju da se zahtjev za ostvarivanje nacionalne naknade može podnijeti u bilo kojem trenutku. Zahtjev se predaje osobno u nadležnoj područnoj jedinici HZMO-a, preporučenom poštom ili elektronički putem sustava e-Građani.