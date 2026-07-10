Novac ide sportašima, kulturnjacima i udrugama: SDŽ dodijelila 112 ugovora

Splitsko-dalmatinska županija dodijelila je ukupno 112 ugovora korisnicima sredstava namijenjenih financiranju sportskih manifestacija te projekata, programa i aktivnosti iz područja kulture i društvenih događanja u 2026. godini. Ugovore je korisnicima na Pravnom fakultetu u Splitu uručio župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Sredstva su dodijeljena na temelju Javnog poziva za financiranje sportskih manifestacija od posebnog interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju te Natječaja za financiranje projekata, programa i aktivnosti iz područja kulture i društvenih događanja.

Boban: "Sretan sam i ponosan"

Za sportske manifestacije osigurano je ukupno 150 tisuća eura, dok su kulturnim manifestacijama i udrugama namijenjene 144 tisuće eura. "Zadovoljstvo nam je dodijeliti 112 ugovora. Za sportske manifestacije osigurali smo ukupno 150 tisuća eura, dok smo za kulturne manifestacije i udruge izdvojili 144 tisuće eura. Jako sam sretan i ponosan zbog toga", kazao je župan Blaženko Boban.

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Sve veći broj prijava

Pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije Željko Primorac istaknuo je kako broj pristiglih prijava iz godine u godinu raste. "Izuzetno smo zadovoljni brojem prijava. Na idućim rebalansima morat ćemo povećati predviđene iznose jer svake godine izdvajamo sve više sredstava za ovakve projekte. Zahvaljujem volonterima koji rade na njima i doprinose razvoju sporta i kulture u svojim sredinama. Na ovaj način razvijamo projekte i podižemo ih na višu razinu", poručio je Primorac.

Podrška važna za lokalne manifestacije

Među korisnicima sredstava nalazi se i ogranak Matice hrvatske u Podstrani, koji organizira manifestaciju "Dobro jutro, more".

"I ove godine imamo podršku Županije za manifestaciju 'Dobro jutro, more' i ta nam podrška jako puno znači", kazala je Jelena Karaman iz ogranka Matice hrvatske u Podstrani.

Ugovor je uručen i predstavnicima KB Akademije Omiška stina iz Omiša.

"Zahvalni smo na prilici koju nam je pružila naša Županija. Dat ćemo sve od sebe kako bismo u postojećim okolnostima ostvarili najbolje moguće rezultate", kazao je predstavnik Akademije Dino Bilošević.

Dodijeljeni ugovori potvrđuju nastavak snažne potpore Splitsko-dalmatinske županije sportskim i kulturnim projektima, kao i važnost rada brojnih udruga, organizatora i volontera koji svojim angažmanom obogaćuju život lokalnih zajednica.