Nova zapljena droge u Splitu

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Tijekom postupanja 8. srpnja 2026. godine policija je kod 27-godišnjaka pronašla i oduzela 14,4 grama marihuane, nakon čega je uhićen i priveden u policijsku postaju.

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U sklopu daljnjeg kriminalističkog istraživanja, tijekom pretrage na području Splita pronađeno je još devet vrećica s ukupno 842,6 grama marihuane te digitalna vaga za precizno mjerenje.

Policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je 27-godišnjak počinio kazneno djelo, zbog čega će protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.