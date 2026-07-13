Nova zapljena droge na imotskom području

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski dovršili su istraživanje tijekom kojeg je na imotskom području pronađena marihuana. Uhićen je 39-godišnji muškarac i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje.

Tijekom pretrage kuće policijski službenici su oduzeli 232,2 grama marihuane. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 39-godišnjak počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i protiv njega će nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu biti podnesena kaznena prijava.