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Nova zapljena droge na imotskom području

Uhićen je 39-godišnjak

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski dovršili su istraživanje tijekom kojeg je na imotskom području pronađena marihuana. Uhićen je  39-godišnji muškarac i nad njim je provedeno  kriminalističko istraživanje.

Tijekom pretrage kuće policijski službenici su oduzeli 232,2 grama marihuane. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 39-godišnjak počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i protiv njega će nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu biti podnesena kaznena prijava.

 

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