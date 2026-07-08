Nova zamka za građane: Žena iz Dalmacije povjerovala "brokerima" i izgubila tisuće eura

Sedamdesetsedmogodišnja žena prijavila je da je prevarena nakon što je povjerovala osobama koje su joj se predstavile kao brokeri za ulaganje u naftu i zlato.

Prema prijavi, u travnju 2026. godine stupila je u kontakt s osobama koje su joj ponudile mogućnost ulaganja uz obećanje ostvarivanja zarade. U razdoblju do sredine lipnja 2026. godine, vjerujući u ponuđenu investiciju, uplatila im je više tisuća eura na račune čiji su podaci sada predmet provjere.

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Nakon što je zatražila povrat uloženog novca, komunikacija s osobom koja joj je nudila ulaganje je prekinuta. Tada je shvatila da je bila žrtva prijevare te je slučaj prijavila nadležnim službama.

U tijeku je postupanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska osobe odgovorne za ovu prijevaru.

Građanima se savjetuje oprez prilikom ponuda za ulaganja koje obećavaju brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez potreban je kod kontakata s nepoznatim osobama koje se predstavljaju kao financijski stručnjaci ili brokeri te nude ulaganja u kriptovalute, zlato, naftu i druge financijske proizvode.

Prije donošenja odluke o ulaganju važno je provjeriti kome se povjerava novac, koristiti provjerene izvore informacija i, kada je moguće, potražiti neovisni financijski savjet. Obećanja o velikoj zaradi bez rizika često su znak upozorenja na moguću prijevaru.