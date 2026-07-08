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Nova zamka za građane: Žena iz Dalmacije povjerovala "brokerima" i izgubila tisuće eura

Policija upozorava građane na oprez kod investicijskih ponuda

Sedamdesetsedmogodišnja žena prijavila je da je prevarena nakon što je povjerovala osobama koje su joj se predstavile kao brokeri za ulaganje u naftu i zlato.

Prema prijavi, u travnju 2026. godine stupila je u kontakt s osobama koje su joj ponudile mogućnost ulaganja uz obećanje ostvarivanja zarade. U razdoblju do sredine lipnja 2026. godine, vjerujući u ponuđenu investiciju, uplatila im je više tisuća eura na račune čiji su podaci sada predmet provjere.

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Nakon što je zatražila povrat uloženog novca, komunikacija s osobom koja joj je nudila ulaganje je prekinuta. Tada je shvatila da je bila žrtva prijevare te je slučaj prijavila nadležnim službama.

U tijeku je postupanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska osobe odgovorne za ovu prijevaru.

Građanima se savjetuje oprez prilikom ponuda za ulaganja koje obećavaju brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez potreban je kod kontakata s nepoznatim osobama koje se predstavljaju kao financijski stručnjaci ili brokeri te nude ulaganja u kriptovalute, zlato, naftu i druge financijske proizvode.

Prije donošenja odluke o ulaganju važno je provjeriti kome se povjerava novac, koristiti provjerene izvore informacija i, kada je moguće, potražiti neovisni financijski savjet. Obećanja o velikoj zaradi bez rizika često su znak upozorenja na moguću prijevaru.

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