NOVA VELIKA FOTOGALERIJA Pogledajte kako je sinoć bilo na Melodijama Jadrana

Sinoć je u Splitu završeno ovogodišnje izdanje Melodija Jadrana, glazbenog festivala koji je i ove godine u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović okupio brojna velika imena domaće i regionalne scene. Festival je trajao od 25. do 28. lipnja, a kroz četiri večeri publici je ponudio spoj velikih koncerata, mediteranskog ugođaja, glazbene tradicije i novih skladbi koje pretendiraju obilježiti ljeto.

Ovogodišnje Melodije Jadrana otvorio je legendarni talijanski sastav Ricchi e Poveri, čiji su bezvremenski hitovi obilježili prvu festivalsku večer. Dan kasnije na pozornicu je stala Jelena Rozga, koja je velikim gala koncertom proslavila 30 godina karijere, dok je treća večer bila posvećena Zorici Kondži i Acoustic Orchestra Joška Banova, u programu "Melodije Classic".

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Završna večer bila je rezervirana za nove pjesme

Finalna večer održana je sinoć pod nazivom "Hit ljeta", a bila je posvećena novim, ranije neobjavljenim skladbama. Publika je imala priliku čuti pjesme različitih glazbenih stilova, od popa i balada do klapskog zvuka, mediteranskog izričaja i suvremenih produkcija. Na pozornici su se izmjenjivali poznati izvođači, autori i nove glazbene suradnje, a večer je još jednom potvrdila da su Melodije Jadrana postale jedno od važnijih glazbenih događanja na početku ljeta u Splitu.

Ovo su skladbe koje su izvedene u finalnoj večeri

U završnoj večeri izvedeno je 26 pjesama.

Cambi je izveo pjesmu "Ne dirajte mi ljubav", Damir Kedžo "Neke druge", a Dean, Zoki i Jadran predstavili su skladbu "Imam kapu i noge dvi". Giuliano je nastupio s pjesmom "Stavi misli u ler", Goran Karan s pjesmom "Kad stignem gdje sam pošao", dok je Jacques Houdek izveo "Ljubav do kraja života".

Jelena Rozga publici je predstavila pjesmu "Ljubi me", Jole je zapjevao "Zovu me vile", a Jure Brkljača i Dino Petrić nastupili su sa skladbom "Znaj". Kiki Rahimovski izveo je "Nemaš me ko nekad", dok su Lelek x Go_A x Nazar & Qobzar predstavili pjesmu "Syenke".

Lucija Marcelić i Neno Belan nastupili su s pjesmom "Kad zapuše jugo", Luka Basi izveo je "Za nas", Luka Nižetić "Refule", a Magazin novu skladbu "E moj ti". Marino je predstavio pjesmu "S vremena na vrijeme", Marko Kutlić "Probudi me", a Marko Tolja "Najsretniji čovjek na svijetu".

U programu su nastupili i Matija Cvek s pjesmom "Dvoje mladih", Neda Ukraden sa skladbom "Počasti me živote", Pavel feat. Toma s pjesmom "Nedostajem ti tugo", Tiho Orlić sa skladbom "Priznaj zoro", Tomislav Bralić i klapa Intrade s pjesmom "Ljubav ostaje", TransAkustik s pjesmom "Ne trebam te više", Vanna sa skladbom "Toliko toga" te Zorica Kondža s pjesmom "Probudi ljubav".

Split uživao u četiri glazbene večeri

Ovogodišnje izdanje festivala ponudilo je bogat program i snažan presjek domaće glazbene scene. Od talijanskih klasika i retrospektive karijere Jelene Rozge, preko emotivne večeri Zorice Kondže, do finala s novim pjesmama, Melodije Jadrana ponovno su privukle veliku pozornost publike.

Poseban šarm festivalu i ove je godine dao ambijent Galerije Meštrović, koji se pokazao kao jedna od najatraktivnijih splitskih ljetnih pozornica.

Kako je izgledala završna večer, tko je sve nastupio i kakva je atmosfera vladala pod zvjezdanim splitskim nebom, pogledajte u nastavku.