Nova uhićenja zbog smrti Kristiana Josipa Periša, evo o kome je riječ

Kako doznaje RTL Danas, u ponedjeljak su započela nova uhićenja vezana uz slučaj Jankomir i smrt Kristiana Josipa Periša.

Riječ je o ukupno četiri osobe - doktorici, dvije medicinske sestre i jednom tehničaru koji se također vide na snimci.

Za RTL Danas oglasio se odvjetnik obitelji Periš Leon Zrnić. Kazao je da je obitelj preminulog pacijenta očekivala da će uslijediti nova uhićenja.

"Postoji cijela paleta kaznenih djela od nesavjesnog liječenja - zato što liječnica nije pratila vitalne znakove pokojnog Kristiana niti su činili ni ostali, neistinito prikazivanje događaja u liječničkoj dokumentaciji što je utvrdila i inspekcija Ministarstva", naveo je Zrnić.

Božinović govorio o mogućem širenju istrage

Podsjetimo, zbog sumnje na teško ubojstvo, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu ranije je odredio istražni zatvor četvorici medicinskih tehničara. O tome su u nedjelju 8. studenog izvijestili policija i Županijsko državno odvjetništvo.

Pritvoreni medicinski tehničari u petak su zbog organizacijskih i sigurnosnih razloga iz Remetince premješteni u druge kaznionice - u Lipovicu i Karlovac.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ranije je u ponedjeljak rekao da se istražuju sve okolnosti u slučaju smrti Kristiana Josipa Periša te da se ne bi iznenadio ako se istraga proširi i na druge osobe koje su bile prisutne tijekom postupanja medicinskog osoblja. Također, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je prošli tjedan da je DORH snimku dobio istoga dana te da se istraga može proširiti ako to pokažu daljnji izvidi.