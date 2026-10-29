Nova uhićenja zbog napada na navijače Ajaxa kod Zadra. Sve upućuje na unaprijed pripremljenu sačekušu

I dva tjedna nakon nogometne utakmice između Hajduka i Ajaxa policijska istraga napada na nizozemske državljane se nastavlja. Na zadarskom području uhićena su još trojica punoljetnih hrvatskih državljana koje se povezuje s incidentom koji se dogodio 13. listopada, oko 20 sati, u blizini Zračne luke Zadar, doznaje RTL Danas.

Prema dosad dostupnim informacijama, skupina napadača na predjelu Babinduba presrela je unajmljeni automobil kojim je upravljao 52-godišnji nizozemski državljanin. Tom prilikom napadači su fizički napali vozilo te ga oštetili. Policija je ubrzo nakon zaprimljene dojave uhitila prvog osumnjičenika, 23-godišnjeg hrvatskog državljanina.

Tijekom pretrage njegova doma i automobila pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu s napadom. Nakon toga osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu zbog sumnje na nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe stvari, predan pritvorskom nadzorniku.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila identitet ostalih osoba koje se sumnjiči za sudjelovanje u napadu, a najnovija uhićenja rezultat su nastavka istrage.

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, u napadnutom automobilu sa sisačkim registarskim oznakama nalazila su se dva nizozemska državljanina. S obzirom na vremenski kontekst i okolnosti događaja, pojavile su se sumnje da je riječ o unaprijed organiziranoj sačekuši usmjerenoj prema navijačima Ajaxa uoči utakmice.

Dodatne informacije o novim uhićenjima zatražene su od zadarske policije i nadležnog državnog odvjetništva, čiji se odgovori očekuju.

Istraga se nastavlja, a okolnosti incidenta i eventualna odgovornost osumnjičenih trebali bi biti razjašnjeni daljnjim postupanjem nadležnih tijela.