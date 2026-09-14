Nova tragedija na hrvatskim prometnicama: Jedna osoba smrtno stradala

Jedna osoba poginula je u teškoj prometnoj nesreći koja se u nedjelju navečer dogodila na području Križevaca.

Kako pišu 24sata, nesreća se dogodila oko 20.50 sati na državnoj cesti DC10 Križevci – Zagreb. Policija je zaprimila dojavu da je osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka sletio s ceste.

U nesreći je jedna osoba smrtno stradala, a policija na mjestu događaja obavlja očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Zbog nesreće je od 22.50 sati zatvorena dionica državne ceste DC10 između Križevaca i Gradeca. Promet se preusmjerava obilaznim pravcem preko Svetog Ivana Žabna.