Nova snimka sukoba Boysa i Torcide kod zagrebačkog aerodroma: Više osoba udara muškarca na tlu

Društvenim mrežama širi se nova snimka noćnog sukoba pripadnika Bad Blue Boysa i Torcide u blizini zagrebačkog aerodroma. Video prikazuje nove detalje masovne tučnjave koja se odvijala na parkiralištu.

Ranije se pojavila snimka na kojoj se vidi sukob većeg broja osoba, dok novi video prikazuje posebno dramatičan trenutak incidenta.

Na snimci se vidi nekoliko osoba koje udaraju jednog od sudionika dok leži na tlu. U jednom trenutku reagiraju i ljudi koji se nalaze u blizini te pokušavaju prekinuti napad, upozoravajući sudionike da bi muškarac mogao zadobiti ozbiljne ozljede.

Sukob nakon povratka Torcide iz Litve

Prema dosad dostupnim informacijama, incident se dogodio prilikom povratka dijela pripadnika Torcide iz Litve, gdje je Hajduk igrao europsku utakmicu protiv Žalgirisa.

Na prvoj snimci koja se pojavila nakon incidenta mogla se vidjeti veća skupina ljudi uključena u fizički obračun na parkiralištu. Nakon sukoba sudionici su se počeli razilaziti.

Nova snimka, koja se u međuvremenu proširila društvenim mrežama, pokazuje dodatne scene i razmjere nasilja tijekom obračuna.

Zasad nema službenih informacija o mogućim ozlijeđenima niti je poznato je li policija nekoga privela zbog sudjelovanja u sukobu. Očekuje se više informacija o okolnostima incidenta.