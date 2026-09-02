Nova škola u Podstrani raste iz temelja: Radovi na Miljevcu napreduju prema planu

Načelnik Mijo Dropuljić i pročelnik SDŽ Tomislav Đonlić obišli gradilište nove Osnovne škole Miljevac – završetak radova planiran za lipanj 2028., a učenici bi u nove prostorije trebali useliti početkom školske godine 2028./2029.

Na gradilištu nove Osnovne škole Miljevac u Podstrani danas je održan obilazak radova, kojima trenutno dominiraju armirano-betonski radovi na prizemlju buduće škole te iskopi za pripadajuću dvodijelnu sportsku dvoranu.

Gradilište su obišli načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Đonlić te predstavnici izvođača radova.

Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Podstranu, kojim će se dugoročno osigurati kvalitetniji uvjeti za obrazovanje djece i stvoriti preduvjeti za organizaciju nastave u jednoj smjeni.

Nova škola projektirana je za 588 učenika kroz 20 razrednih odjela, a sadržavat će 21 učionicu, specijalizirane učionice i kabinete, prostorije za nastavnike i stručne službe, školsku kuhinju i blagovaonicu te ostale potrebne sadržaje. U sklopu školskog kompleksa gradit će se i dvodijelna sportska dvorana s tribinama, svlačionicama i pratećim sadržajima.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom dinamikom radova.

„Danas smo obišli gradilište i ono što mogu reći jest da sam zadovoljan dinamikom izvođenja radova. Kada gledamo kako iz dana u dan niču temelji i zidovi naše buduće škole, postajemo svjesni da projekt o kojem smo dugo govorili više nije samo plan na papiru – on postaje stvarnost.

Nova škola na Miljevcu nije samo još jedna građevina. Ona je ulaganje u našu djecu, u njihovo obrazovanje, odrastanje i budućnost. Želimo im omogućiti najbolje moguće uvjete za školovanje, ali i našim učiteljima osigurati prostor kakav zaslužuju.

Planirani završetak radova je u lipnju 2028. godine, a posebno se radujem danu kada će početkom školske godine 2028./2029. ova zgrada prestati biti gradilište i postati mjesto u kojem će svakodnevno odjekivati glasovi naših učenika. Upravo je to slika zbog koje smo od početka vjerovali u ovaj projekt i zbog koje danas s ponosom gledamo kako škola raste.“

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Đonlić istaknuo je važnost zajedničkog djelovanja Općine Podstrana i Splitsko-dalmatinske županije.

„Općina Podstrana, na čelu s načelnikom Mijom Dropuljićem, među prvima je prepoznala važnost ovog projekta i pravodobno poduzela sve potrebne korake kako bi se ishodila suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za izgradnju nove škole. To je pokazatelj koliko su načelnik i njegov tim od samoga početka bili usmjereni na rješavanje jednog od ključnih pitanja za budućnost Podstrane.

Veseli me što danas možemo vidjeti konkretne radove i što projekt napreduje predviđenom dinamikom. Imam puno povjerenje u načelnika Miju Dropuljića i njegov tim, kao i u sve sudionike projekta. Vjerujem da ćemo upravo u sinergiji Općine Podstrana, Splitsko-dalmatinske županije i izvođača radova ovaj projekt uspješno i na vrijeme privesti kraju, na ponos svih nas, a prije svega na korist djece i njihovih obitelji.

Ovo je projekt koji će ostaviti trag generacijama koje dolaze. Nova škola znači kvalitetnije uvjete obrazovanja, jednosmjensku nastavu i prostor u kojem će djeca Podstrane stjecati znanje, prijateljstva i uspomene. Zato nam je zajednički cilj da sve bude izvedeno kvalitetno, odgovorno i u predviđenim rokovima.“

Izgradnja nove Osnovne škole Miljevac predstavlja važan korak u rješavanju potreba Podstrane koja posljednjih godina bilježi snažan demografski i prostorni razvoj. Nova školska zgrada, zajedno sa sportskom dvoranom i pratećim sadržajima, trebala bi dugoročno odgovoriti na potrebe sve većeg broja učenika.

Prema planiranoj dinamici, radovi bi trebali biti završeni u lipnju 2028. godine, nakon čega bi nova škola trebala otvoriti svoja vrata učenicima s početkom školske godine 2028./2029.

Tada će današnje gradilište postati mjesto svakodnevnog života – mjesto u kojem će se učiti, stvarati prijateljstva, osvajati prve životne pobjede i pisati neke od najljepših uspomena generacija podstranjskih učenika.