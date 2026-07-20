Nova Šipićeva mjera: Obiteljima s četvero i više djece će dati 15.000 eura za auto

Ministar demografije Ivan Šipić komentirao je za Novu TV nove demografsku situaciju u Hrvatskoj i najavio nove mjere. Istaknuo je da je prošle godine rođeno 410 djece više nego godinu prije, a pozitivan se trend nastavio i u prvoj polovici 2026. s gotovo 700 više rođenih. "Za ovo su najzaslužnije naše obitelji, koje se ne boje života i koje su otvorene", rekao je Šipić.

Subvencija za kupnju automobila

Šipić je najavio i novu demografsku mjeru, namijenjenu obiteljima s više djece. "Riječ je o automobilima sa sedam sjedala, za obitelji koje imaju četvero i više djece. To će biti nova mjera. Sufinancirat ćemo kupnju s iznosom do 15.000 eura", pojasnio je.

Naglasio je da će za mjeru postojati i uvjet imovinskog cenzusa, a predstavit će je nakon zadnje sjednice vlade prije ljetne stanke. "Naše obitelji koje su planirale kupiti auto najesen, neka se malo strpe, dobro će im doći ušteda", poručio je ministar.

Napomenuo je da ta mjera sama po sebi nije dovoljna, nego je dio šireg paketa politika kojima vlada pomaže obiteljima. "I priuštivo stanovanje i olakšice i zdravstvo i vrtić i školstvo. To su mjere na kojima radimo kroz sve resore. Zato je bitno da ovo novo ministarstvo bude koordinativno", rekao je.

Porast broja pobačaja

Ministar se osvrnuo i na porast broja pobačaja, koji je nazvao "pogubnim i žalosnim". "Znamo da je pobačaj golem problem u Hrvatskoj, ali i na razini cijelog svijeta i EU-a. Najveći broj pobačaja događa se kod žena koje još nisu ni u brak stupile", izjavio je Šipić.

Nakon što je novinarka navela podatak da se najčešće radi o ženama u dobi od 30 do 32 godine, ministar se s tom tvrdnjom nije složio. "Ali ja vam kažem, prijašnjih smo godina imali da je najviše pobačaja bilo na drugom, odnosno trećem djetetu. Taj se trend promijenio", ustvrdio je. Ocijenio je da je to "poraz za cijelo društvo" i "duboka rana hrvatskog društva", ali je i dodao da "vlada s tim nema ništa".

Više doseljenih nego iseljenih

Šipić je istaknuo i pozitivan migracijski saldo, prvi takav nakon petnaestak godina. "Imamo tako značajan broj povratnika. Dobar dio su mlade obitelji koje se vraćaju", kazao je.

Prema njegovim riječima, statistika pokazuje da je 80 posto povratnika radno sposobno. "Znamo da još uvijek imamo većinu mladih ljudi s obitelji, a znamo i po onima što nam se obraćaju", zaključio je ministar.