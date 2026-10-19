Nova sezona programa SplitTendencies u Split dovodi istaknuta imena suvremene arhitekture

Studij arhitekture i urbanizma Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu (FGAG) već niz godina organizira seriju predavanja - najprije pod nazivom SplitTalks, a potom Split Tendencies - kojom splitskoj javnosti približava ostvarenja i razmišljanja vodećih svjetskih arhitekata.

Ove godine, 22. listopada, s početkom u 12 sati u foyeru HNK u Splitu, održava se prva serija predavanja, na kojoj gostuju tri istaknuta imena suvremene arhitekture.

Reinier de Graaf , partner u uredu OMA i suosnivač njegova istraživačkog studija AMO, potpisuje projekte poput De Rotterdama i stockholmskih tornjeva Norra Tornen, a autor je i niza zapaženih knjiga o stanju arhitektonske profesije, od Four Walls and a Roof do najnovijeg manifesta Architecture Against Architecture.

, partner u uredu OMA i suosnivač njegova istraživačkog studija AMO, potpisuje projekte poput De Rotterdama i stockholmskih tornjeva Norra Tornen, a autor je i niza zapaženih knjiga o stanju arhitektonske profesije, od Four Walls and a Roof do najnovijeg manifesta Architecture Against Architecture. Alejandro Zaera-Polo , suosnivač utjecajnog ureda Foreign Office Architects i danas voditelj ureda AZPA, autor je Međunarodnog putničkog terminala u Yokohami, jednog od ključnih projekata na prijelazu stoljeća, a bio je i dekan Instituta Berlage u Rotterdamu te Škole arhitekture Sveučilišta Princeton.

, suosnivač utjecajnog ureda Foreign Office Architects i danas voditelj ureda AZPA, autor je Međunarodnog putničkog terminala u Yokohami, jednog od ključnih projekata na prijelazu stoljeća, a bio je i dekan Instituta Berlage u Rotterdamu te Škole arhitekture Sveučilišta Princeton. Pier Paolo Tamburelli, suosnivač milanskog ureda baukuh i jedan od osnivača časopisa San Rocco, autor je Kuće sjećanja u Milanu, nominirane za nagradu Mies van der Rohe, a od 2021. profesor je na Tehničkom sveučilištu u Beču.

Nakon predavanja slijedi okrugli stol koji će moderirati Saša Randić, arhitekt i izvanredni profesor na FGAG-u, te Vedran Mimica, arhitekt i pedagog, profesor na IIT College of Architecture u Chicagu. Sva trojica gostiju su prakticirajući arhitekti koji se bave i edukacijom, a njihove karijere obuhvaćaju upravo posljednjih trideset godina u kojima su se alati, propisi i organizacija arhitektonske prakse iz temelja promijenili. Projekti i ideje trojice sugovornika bit će polazište za raspravu o tome je li se u tom razdoblju promijenio i sam posao arhitekta, što je arhitektura danas i što dolazi dalje.

Ciklus se nastavlja tijekom 2026. i 2027. godine predavanjima na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije. Seriju predavanja na Fakultetu otvara slovenski arhitekt Jure Grohar iz ureda Vidic Grohar Arhitekti, ovogodišnjeg dobitnika Nagrade za mlade arhitekte (Emerging Architecture Winner) u sklopu Nagrade Europske unije za suvremenu arhitekturu - Mies van der Rohe. Zatim gostuju Yoshiharu Tsukamoto iz japanskog ureda BOW-WOW te Santiago Cirugeda, španjolski arhitekt i aktivist, pionir samogradnje i recikliranja.

Svi detalji o programu i predavačima dostupni su na službenoj stranici www.splittendencies.com te na Instagram profilu.

Predavanja se održavaju na engleskom jeziku. Ulaz je slobodan.