Nova Sela i dalje ne zna za poraz: Igrač utakmice Antonio Tokić

Nova Sela su bolje ušla u utakmicu, kontrolirali su posjed, i već na samom startu su se postavili kao bolja momčad.

Dobra igra je urodila plodom već u 5. minuti kada Neno Tokić sjajno pogađa pod gredu za vodstvo od 1:0. Već u idućem napadu povisuju Nova Sela rezultat, Ivan Bradarić je zabio iz blizine za 2:0.

Nova Sela su nastavila napadati, imao je Ante Tokić dobar udarac, ali odlazi pored gola. Prva opasna prilika Olmissuma bila je u 10. minuti, Kosta Kuzmić je pucao iz blizine, ali neprecizno.

U 13. minuti novi pogodak Novih Sela, Ivan Bradarić je petom proigrao Antonia Tokića koji mirno zabija za 3:0.

Do kraja poluvremena su mreže mirovale.

Drugo poluvrijeme se Olmissum odlučuje na visoki pritisak, ali nisu uspjeli stvoriti neku konkretniju priliku. Nova Sela su nastavila u istom ritmu pa su tako došli do nova pogotka sredinom drugog dijela, najprije je svoj drugi pogodak zabio Antonio Tokić za 4:0 u 28. minuti, a tri minute kasnije to jest u 31. minuti se u strijelce upisuje i Ante Šušić i to je već 5:0 za lidera iz Novih Sela.

Do kraja susreta su ponovno Ante Šušić i Antonio Tokić pogodili i time postavili konačnih rezultat od 7:0.