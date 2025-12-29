NOVA SELA CENTAR SVITA Ivani počastili, pogledajte hvalevrijedan potez

Nakon svete mise u nedjelju, 28. prosinca 2025. godine, uz jednodnevno zakašnjenje jer u subotu, 27. prosinca, na blagdan svetog Ivana nije bilo mise, novoselski Ivani počastili su svoje sumještane povodom imendana. Tom prigodom bilo je svega i svačega – od whiskyja i vodke, preko raznih sokova, pa sve do kolača.

Sumještani su, kao i svake godine, bili oduševljeni ovom lijepom gestom. Jedan od Ivana, bivši predsjednik Novih Sela Ivan Miljak, istaknuo je kako je za njih sasvim normalno počastiti sumještane na imendan te da ih posebno raduje vidjeti kako male stvari u malom selu donose velike osmijehe na lica ljudi.

„Za nas je to običaj i nije bilo dvojbe hoćemo li to učiniti i ove godine, kao i svake dosad“, rekao je Miljak.

S njim su se složili i ostali Ivani – Ivan Radić, Ivan Jurišić, Ivan Šarić i Ivan Vuković – koji su poručili kako im je svake godine čast počastiti svoje sumještane, pa tako i ove.