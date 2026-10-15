Nova regulacija na A1 kod Splita: Za Dubrovnik preko naplate, večeras se zatvara i Solin–Klis

Dionica Bisko–Split zatvorena je prema Zagrebu, a navečer slijedi obilazak starom kliškom cestom. U Splitu su danas najavljena i dodatna ograničenja zbog utakmice na Poljudu. Na čvoru Split na autocesti A1 jutros, 15. listopada, počela je nova faza prometne regulacije zbog rekonstrukcije i dogradnje. Vozači koji putuju prema Dubrovniku preusmjeravaju se preko naplate u Dugopolju, dok se u suprotnom smjeru dio putovanja odvija izvan autoceste.

Kako se vozi prema Dubrovniku, a kako prema Zagrebu?

Prema jutarnjem izvješću HAK-a, iz Zagreba se autocestom stiže do čvora Split. Za nastavak prema Dubrovniku treba proći kroz naplatu Dugopolje, okrenuti se na kružnom toku na spoju DC1 i ŽC6145 te ponovno ući na A1 u smjeru juga. Za vozače koji dolaze s juga zatvorena je dionica Bisko–Split prema Zagrebu. S autoceste izlaze kod Biska, nastavljaju cestama DC220 i ŽC6260 te se na A1 vraćaju na čvoru Split. HAC navodi da je preko naplatne postaje Split omogućeno uključivanje prema Zagrebu i Dubrovniku, a preko Vučevice prema Zagrebu.

Brza cesta Solin–Klis bit će zatvorena u oba smjera u noćima 15./16. i 16./17. listopada, od 22 do 5 sati. Obilazni pravac vodi starom kliškom cestom, odnosno ŽC6253, objavio je HAK.

Što je izgrađeno i koji su rokovi?

Prema HAC-u, dosad je podignut jedan novi nadvožnjak, a nakon uklanjanja staroga izveden je donji ustroj drugog. Napredovali su i zemljani radovi te izgradnja odvodnje. U ovoj etapi preostaju dovršetak drugog nadvožnjaka, kolničke konstrukcije krakova čvora, odvodnje te ugradnja rasvjete, zaštitne opreme i signalizacije. HAC završetak ove etape očekuje do 23. prosinca 2026. HAK u jutarnjem izvješću za zatvaranje dionice Bisko–Split prema Zagrebu navodi 18. prosinca. O eventualnim dodatnim fazama tijekom 2027. HAC će javnost naknadno obavijestiti.

Dodatna ograničenja oko Poljuda

U Splitu je danas na rasporedu utakmica Hajduka i Ajaxa, s početkom u 18:45. Policija je od 8 sati najavila blokade u Ulici VIII. mediteranskih igara na prilazima stadionu, uz iznimke za policiju i vozila s propusnicom. Od 14:45 predviđene su blokade Zrinsko-frankopanske, između Hrvatske mornarice i ulaza u Loru, te Puta Supavla od raskrižja s Putom Brodarice. Iznimke vrijede za vozila Hrvatske vojske, stanare, javni prijevoz i vozila s propusnicom. Policija poziva posjetitelje da koriste javni prijevoz i upozorava da parkiranje oko stadiona i u široj zoni neće biti moguće. Za povratak na otoke HAK navodi i izmijenjene večerašnje polaske: trajekti iz Splita za Rogač, Supetar i Stari Grad isplovljavaju u 21:30.