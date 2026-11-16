Nova ravnateljica psihijatrijske klinike u Jankomiru izlazi pred javnost: Nakon smrti 32-godišnjeg pacijenta i ostavke prethodnice, evo što se događa

Lidija Hrastić-Novak, vršiteljica dužnosti ravnateljice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, u kojoj je 21. listopada preminuo 32-godišnji pacijent Kristian Josip Periš, drži konferenciju za medije.

Ona je imenovana kao vršiteljica dužnosti nakon što je bivša ravnateljica Majda Grah podnijela ostavku u jeku afere koja potresa Kliniku.

Podsjetimo, tijekom intervencije nad pacijentom medicinski tehničari su držali jastuk na Periševu licu, držali mu nogu na vratu te ga udarali šakama i laktovima.

Periš je tijekom intervencije preminuo, a Državno odvjetništvo četvoricu tehničara sumnjiči za teško ubojstvo, javlja Dnevnik.hr.