Nova ravnateljica Jankomira otkrila šokantne detalje nakon smrti Kristiana Josipa Periša

Lidija Hrastić-Novak, vršiteljica dužnosti ravnateljice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, u kojoj je 21. listopada preminuo 32-godišnji pacijent Kristian Josip Periš, drži konferenciju za medije.

Ona je imenovana kao vršiteljica dužnosti nakon što je bivša ravnateljica Majda Grah podnijela ostavku u jeku afere koja potresa Kliniku.

Podsjetimo, tijekom intervencije nad pacijentom medicinski tehničari su držali jastuk na Periševu licu, držali mu nogu na vratu te ga udarali šakama i laktovima, piše Dnevnik.hr.

Glavni cilj - stabilizacija rada Klinike

Periš je tijekom intervencije preminuo, a Državno odvjetništvo četvoricu tehničara sumnjiči za teško ubojstvo.

Uvodno je izrazila sućut Periševoj obitelji.

Glavni cilj joj je, kaže, osigurati stabilizaciju rada Klinike, kako bi osigurali ono što je primarna uloga - kvalitetna skrb za pacijente.

Također joj je cilj osigurati da se ovako nešto nikada ne ponovi, rekla je.

Broj pacijenata u blagom porastu

"Unutarnji nadzor je završen i predan DORH-u, zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravstva i Povjerenstvu za zaštitu osoba s duševnim smetnjama", rekla je Hrastić-Novak.

Danas smo dobili izvješće da se broj zahtjeva za vikend nije ni u jednom trenutku smanjio, odnosno čak je i malo povećan, što znači da nas pacijenti trebaju i od nas traže uslugu, rekla je.

Dodala je da je Klinici povećan broj bolovanja, zbog stresa, ali da se to nadomješta povećanim zalaganjem djelatnika koji rade.

Osigurana 24-satna zaštitarska služba

Od petka je u Klinici osigurana 24-satna zaštitarska služba, koja je trajnog karaktera, piše Dnevnik.hr.

Dogovoreno je da djelatnici idu na edukaciju u humanom sputavanju pacijenata, ali i u reanimaciji pacijenata.

Formirat će se timovi za hitne intervencije za agitirane i pacijente u posebnim stanjima.

Na bolovanju 10-12 posto zaposlenika

U nastavku odgovara na pitanja novinara.

O nalazu unutarnjeg povjerenstva, kaže, ne može govoriti, a ponovila je da je poslan nadležnim institucijama.

"Što se tiče bolovanja, ovakav događaj je dotaknuo sve zaposlenike i jedan dio njih je, zbog akutnog stresa, završio na bolovanju. Možemo se nadati da će to trajati kratko. 10-12 posto ih je na bolovanju. To nije nešto neuobičajeno za zdravstvene ustanove, zna toga biti i 20-ak posto u nekim ustanovama, primjerice kad je sezona gripe ili slično. Osigurali smo da se posao obavlja nesmetano", odgovorila je Hrastić-Novak.

"Kad je pitanje radne odgovornosti, to se ne može napraviti preko noći. Moraju se pogledati izvješća i s pravnom službom vidjeti postoji li odgovornost, pa će se poduzeti mjere", odgovorila je čelnica Klinike na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović hoće li i neki drugi djelatnici dobiti otkaz zbog Periševe smrti.

"Pogledala bih snimku"

"Neke od osoba koje su sudjelovale u samom događaju, nisu ni odlazile na bolovanje. Obavljali su svoju funkciju, svoja dežurstva. Neki su ubrzo otišli na bolovanje, a neki koji dan nakon incidenta", rekla je Hrastić-Novak.

Na pitanje bi li ona odmah pogledala snimku, što ravnateljica Majda Grah nije učinila gotovo dva tjedna, odgovorila je da je njeno postupanje drugačije od drugih.

"Osobno, kakav god incident da se dogodio, naravno da bih u najkraćem mogućem vremenu se osobno angažirala da vidim o čemu se radi. Pogledala bih snimku", rekla je.

Ravnateljica Grah je zakasnila s dopisom prema Ministarstvu

"Postoji zakonski rok u kojem treba izvijestiti Ministarstvo zdravstva o smrti pacijenta. Ravnateljica Grah je trebala prikupiti informacije od više ljudi, od kojih su neki otišli na bolovanje, a zaposlenike na bolovanju se ne smije uznemiravati. Ravnateljica je vjerojatno željela dobiti cjelovitu sliku, sve informacije. Zakasnila je s dopisom prema Ministarstvu, ali je prethodno, kad je dobila informaciju i vidjela sve, sazvala Upravno vijeće", rekla je.

"Zamolit ću razgovor s policijskom upravom da probamo dogovoriti nekakva postupanja policije, da se u nekim trenucima pomogne i da bude više suradnje zaposlenika i policije", najavila je.

U planu su nova zapošljavanja, za što su dobivene potrebne suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Klnika ima ukupno 417 ili 420 zaposlenih, od čega je sedam liječnika i 40-ak sestara i tehničara na bolovanju.