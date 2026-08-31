Nova provokacija u Srebrenici? Najavljeno okupljanje u čast osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića

U Srebrenici je za 2. rujna najavljeno okupljanje povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske, koji je pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za kaznene sudove pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini.

Najava okupljanja izaziva posebne kontroverze zbog činjenice da bi se ono trebalo održati upravo u Srebrenici, mjestu genocida u kojem je u srpnju 1995. ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka.

Poziv na okupljanje objavljen je na plakatu na kojem se koristi izraz "Srpska Srebrenica". Riječ je o formulaciji koju je Mladić upotrijebio nakon ulaska snaga Vojske Republike Srpske u Srebrenicu u srpnju 1995. godine.

Mladić je preminuo 27. kolovoza u Haagu, gdje je služio doživotnu zatvorsku kaznu. Pravomoćno je osuđen za genocid u Srebrenici te za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije i prisilno premještanje stanovništva. Osuđen je i za zločine povezane s višegodišnjom opsadom Sarajeva te uzimanjem pripadnika Ujedinjenih naroda za taoce, pišu Vijesti.ba, prenosi Dnevnik.hr.

Posebnu težinu najavi okupljanja daje činjenica da se ono organizira u gradu koji je postao simbol jednog od najtežih zločina počinjenih u Europi nakon Drugog svjetskog rata.

Nakon pada zaštićene zone UN-a u srpnju 1995. snage bosanskih Srba ubile su više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Međunarodni sud pravde i Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju utvrdili su da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid.

Za obitelji žrtava i preživjele svako javno veličanje Mladića predstavlja dodatno poniženje i udar na dostojanstvo ubijenih. Njegovo ime neraskidivo je povezano sa zločinima za koje je pravomoćno osuđen, uključujući genocid u Srebrenici.

Zbog toga najava okupljanja kojim bi mu se odala počast upravo u Srebrenici dodatno otvara pitanje glorificiranja pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca i odnosa prema sudski utvrđenim činjenicama o zločinima počinjenima tijekom rata u Bosni i Hercegovini.