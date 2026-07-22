Nova promjena u Banovini: Jurač odlazi, HDZ-ovac s Meja pred preuzimanjem moćnog gradskog resora

Damir Jurač, dosadašnji ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Splita, više neće obnašati tu funkciju. Kako doznajemo iz Banovine, Jurač se nije prijavio na novi natječaj za izbor pročelnika, pa je sigurno da nakon njegova završetka neće ostati na čelu ovog važnog gradskog resora.

Bekavac potvrdio da se prijavio

Kao najozbiljniji kandidat za Juračeva nasljednika posljednjih se tjedana u Banovini spominje Ante Bekavac, član HDZ-a i predsjednik Gradskog kotara Meje. Bekavac nam je potvrdio da se prijavio na natječaj na koji se Jurač nije javio. Kazao je kako nema informaciju je li se za ovu funkciju prijavio još netko. Postupak još nije formalno završen, zbog čega Bekavčevo imenovanje zasad nije potvrđeno. Ipak, prema informacijama koje kruže Banovinom, vrlo je izgledno da će upravo on postati novi pročelnik jednog od najvažnijih upravnih odjela Grada Splita.

Jurač početkom godine zamijenio Leonu Grgić

Jurač je ovaj gradski resor preuzeo početkom siječnja 2026. godine, nakon odlaska Leone Grgić, koja je bila ovlaštena pročelnica za komunalne poslove za vrijeme gradonačelničkog mandata Ivice Puljka. Grgić od 2. siječnja više nije bila na toj funkciji, a Jurač ju je naslijedio kao ovlašteni pročelnik.

Od cesta i štekata do pomorskog dobra i civilne zaštite

Riječ je o odjelu koji upravlja širokim rasponom poslova važnih za svakodnevno funkcioniranje Splita. U njegovoj su nadležnosti održavanje komunalne infrastrukture, nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina i pomorskog dobra te nadzor nad radom gradskih komunalnih i trgovačkih društava. Odjel donosi rješenja o komunalnom doprinosu, komunalnim naknadama, spomeničkoj renti i naknadama za nedostajuća parkirališna mjesta, a zadužen je i za zakup javnih površina, postavljanje reklamnih predmeta, pokretnih naprava i ugostiteljskih štekata. U njegovu djelokrugu nalaze se i komunalno, poljoprivredno i pomorsko redarstvo, dodjela dozvola i koncesija na pomorskom dobru, poslovi civilne zaštite, zaštite od požara i spašavanja građana te suradnja s gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

Upravo zbog širine ovlasti i izravnog utjecaja na svakodnevni život građana, imenovanje novog pročelnika ovog odjela bit će jedna od važnijih kadrovskih odluka aktualne gradske vlasti.