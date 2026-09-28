Nova prometna promjena u Splitu: Od utorka kreću radovi, evo koju ulicu očekuju gužve

Iz Grada Splita obavijestili su građane o početku radova u Pazinskoj ulici, zbog kojih će na tom području privremeno biti izmijenjena regulacija prometa.

Radovi na sanaciji asfaltnog zastora počinju u utorak, 29. rujna 2026. godine, a prema najavi trebali bi trajati do 9. listopada.

Za vrijeme izvođenja radova bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, pa se vozače i ostale sudionike u prometu poziva na dodatni oprez i poštivanje postavljene signalizacije.

Osim sanacije asfalta, tijekom radova ispitat će se i stanje postojećih instalacija. Utvrdi li se da su pojedine instalacije dotrajale, bit će zamijenjene.

"Molimo građane za poštivanje privremene regulacije prometa i zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju tijekom izvođenja radova", poručili su iz Grada Splita.