Nova prometna nesreća u Žrnovnici potaknula upozorenja mještana: "Ova cesta postala je preopasna"

Žrnovnica.hr je zaprimila fotografije današnje prometne nesreće na predjelu Gračić, u ulici Put Sv. Mihovila. Uz poslane fotografije, mještani ukazuju na činjenicu kako je ta dionica zajedno sa ulicom kralja Petra Krešimira sada obilazni put za stanovnike Sitno Donjeg i Gornjeg te Dubrave i količina prometa je značajno povećana, a neodržavano raslinje i općenito stanje uz prometnicu nije adekvatno i vozila se ne stignu na vrijeme vidjeti i sigurno zaobići.

Ovim putem apeliramo na reakciju nadležnih službi Grad Split (službena stranica) i Županijska uprava za ceste Split, kako bi se omogućilo sigurno prometovanje navedenim dionicama, javlja Žrnovnica.hr.