Nova privođenja zbog navijačke povorke u Splitu! Policija: "Do sada su za ukupno 23 osobe..."

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je o novim rezultatima kriminalističkog istraživanja vezanog uz događaje tijekom navijačke povorke u Splitu, održane 15. listopada 2026. godine, neposredno prije nogometne utakmice između Hajduka i Ajaxa.

Prema najnovijim informacijama policije, dosad je za ukupno 23 osobe utvrđena osnovana sumnja u počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju.

Od navedenog broja, šest osoba nalazi se u zatvoru, dok je još jedna osoba sinoć predana pritvorskom nadzorniku.

Nad jednom osobom kriminalističko istraživanje još je u tijeku, a tijekom dana očekuje se njezino privođenje pritvorskom nadzorniku.

Sve zbog povika tijekom navijačke povorke

Podsjetimo, riječ je o događaju od 15. listopada, kada su se navijači kretali ulicama Splita uoči nogometnog susreta HNK Hajduk i FC Ajax.

Prema navodima policije, tijekom povorke izvikivani su povici kojima se druge osobe poticalo na nasilje i mržnju, zbog čega je pokrenuto kriminalističko istraživanje.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske poručuju kako se kriminalističko istraživanje nastavlja, što znači da bi moglo biti novih postupanja u vezi s ovim događajem.