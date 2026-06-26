Nova prijetnja iz Bijele kuće: Trump najavio 100-postotne carine za neposlušne zemlje

U objavi na društvenoj mreži Truth Social američki predsjednik Donald Trump poručio je kako pomno prati rasprave koje se u više europskih država vode o mogućem oporezivanju digitalnih usluga velikih američkih tehnoloških tvrtki.

Naglasio je da će svaka država koja uvede takav porez odmah biti suočena s carinama od 100 posto na svu robu koju izvozi u Sjedinjene Američke Države. Prema njegovim riječima, te bi mjere vrijedile neovisno o postojećim ili budućim trgovinskim sporazumima između SAD-a i pojedinih zemalja.

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Trumpova izjava ponovno je otvorila pitanje odnosa Washingtona i europskih saveznika oko oporezivanja tehnoloških divova. Francuski predsjednik Emmanuel Macron nedavno je poručio da Pariz neće odustati od poreza na digitalne usluge unatoč pritiscima iz Bijele kuće.

Francuska taj porez primjenjuje još od 2019. godine. Njime se oporezuju prihodi ostvareni digitalnim uslugama velikih kompanija koje na francuskom tržištu ostvaruju više od 25 milijuna eura prihoda godišnje, odnosno najmanje 750 milijuna eura na globalnoj razini.

Trump je i ranije upozoravao da bi, ako Francuska ne ukine taj porez, Sjedinjene Države mogle odgovoriti visokim carinama na francuske proizvode, uključujući vino.

Najnovije upozorenje dolazi nakon što su države članice Europske unije službeno potvrdile trgovinski sporazum sa SAD-om, kojim je dogovoreno da se carine na europski uvoz ograniče na 15 posto. Trump sada poručuje da bi nove kaznene mjere mogle nadjačati sve dosadašnje trgovinske dogovore.