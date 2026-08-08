NOVA PREVARA Platili odmor, stigli na adresu i shvatili da smještaj ne postoji

Zadarska policija istražuju tri slučaja prijevare u kojem su oštećene osobe putem raznih internetskih platformi dogovorili i uplatili najam kuće ili apartmana za odmor, a dolaskom na adresu smještaja utvrdili da je u oglasu oglašen nepostojeći apartman.

Naime, 50-godišnji državljanin Njemačke prijavio je da je na internetskoj stranici pronašao oglas za najam apartmana u Viru. Slijedeći upute navedene u oglasu, uplatio je rezervaciju u iznosu od nekoliko stotina eura. Dolaskom na adresu smještaja shvatio je da je prevaren.

Žrtva prijevare postala je i 30-godišnja hrvatska državljanka koja je prijavila da je 2. kolovoza putem internetske platforme za najam smještaja pronašla smještaj na području Kožina i uplatila predujam u iznosu većem od tisuću eura. Kad je došla na adresu smještaja shvatila je da je prevarena, odnosno da je u oglasu bio oglašen nepostojeći apartman.

Dok je 45-godišnji državljanin Makedonije prijavio da je putem internetskog servisa za rezervaciju smještaja za najam apartmana u Zadru na predjelu Puntamike, rezervirao i uplatio više stotina eura te je 4. kolovoza došao na adresu gdje je shvatio da je prevaren, odnosno da je u oglasu bio oglašen nepostojeći apartman.

Nakon zaprimljenih prijava, policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja, a Policijska uprava zadarska upozorava građane i turiste da pripaze putem kojih oglasa i internetskih stranica pronalaze smještaj te da provjere da li za određeni smještaj ima recenzija korisnika.

Ako su u mogućnosti, savjetujemo građane i turiste da prije uplate novca obave i detaljnije provjere putem nadležnih institucija kako bi se uvjerili da se određena nekretnina doista iznajmljuje te da je osoba ili agencija koja oglašava najam doista za to i ovlaštena.

Provjerite kontakt podatke iznajmljivača ili objekta te, ako je potrebno, postavite dodatna pitanja prije rezervacije. Pažljivo pročitajte uvjete rezervacije, posebno pravila otkazivanja, povrata novca i dodatnih naknada.

U slučaju da su oštećeni kaznenim djelom ili posumnjaju u mogućnost počinjenja kaznenog djela, potrebno je odmah obavijestiti policiju na broj 192.