Nova pravila za noćne klubove u centru Splita? Ivošević otkrio što četiri stranke šalju pred Gradsko vijeće

Stranke Centar, SDP, Možemo! i Direkt odlučili su ujediniti snage te na predstojeće kotarske izbore izići kao koalicija. Danas su održali konferenciju za medije na Cankarevoj poljani kako bi javnost izvijestili o projektima na kojima žele raditi u kotarima Grad, Meje, Lovret i Bol.

O problematici u staroj gradskoj jezgri i projektima koji očekuju stanovnike kotara Grad u ime stranke Centar govorio je Bojan Ivošević.

-Gradski kotar Grad, kao centar grada je mjesto za život, što mnogi zaboravljaju. On ima svoje stanovnike koji tu žive te imaju pravo na život. Sama zaštita povijesne jezgre je važna, a stanovnici centra grada žele zaštititi to pravo na život. Predložili smo odluku koja će ići na Gradsko vijeće, da se dovede mir u staru gradsku jezgru. Pod tim mislimo na ograničavanje rada noćnih klubova u centru grada. Mimo toga, naš kotar je prilično izgrađen, tako da ga možemo samo uljepšavati, tako da nastavljamo projekte u Hrvojevoj ulici, Ulici kralja Tomislava, samoj Rivi kao i bedema Cornaro koji bi trebao biti novo okupljalište preostalih stanovnika centra grada, pojasnio je Ivošević.

Iz kotara Meje, poručuju kako žive u jednom od najljepših kotara u gradu te da mnogi toga nisu ni svjesni. O problematici u tom kotaru govorio je Srđan Marinić.

-Imamo tu privilegiju da smo okruženi zaštićenim područjem park šume Marjan, plažama i morem s južne strane. To je nešto što moramo sačuvati za buduće generacije jer Marjan nije neiskorišteni građevinski resurs i nije poligon za različite privatne interese. Što se tiče kotara Meje, u prošlom mandatu napravljeno je puno toga, od parka na Zvončacu do Sustipana, a promjene smo imali i na plažama i na šetalištu Ivana Meštrovića. Imamo još nekoliko projekata, kao parking, sanacija plaže Kaštelet, plaže Kašjuni gdje treba urediti prometno rješenje. Na građanima Meje je da pokažu hoće li izabrati one koji stvarno brinu o njihovom kotaru, kazao je Marinić.

Nositelj liste za kotar Lovret , Nenad Uvodić smatra važnim istaknuti kako Lovret ima prekrasan zeleni pojas, kao Tursku kulu koju planiraju dalje revitalizirati.

-Uz Tursku kulu drago nam je da se nastavlja i projekt iz ranijeg mandata, a naš zadatak će biti da ostvarimo šetnicu između garaže na Turskoj kuli do samog centra grada. To će rezultirati i manjim površinama za parkiranje što ćemo zajednički rješavati. Naš kotar ima puno institucija koje navlače značajnu količinu prometa u naš kotar te se time smanjuju propusne moći naših prometnica. Želimo planiranje garaže koja bi bila u svrhu svih naših građana, a važno je istaknuti kako smo uvijek tu za sve probleme naših građana, zaključio je Uvodić.

Nositeljica liste za kotar Bol, Snježana Šago istaknula je kako je u njenom prošlom mandatu realizirano puno projekta koji su poboljšali kvalitetu života stanovnika tog kotara.

-Imali smo rekonstrukciju sportskog igrališta u Smiljanićevoj, imali smo niz malih građevinskih zahvata, sadili smo zelenilo te postavljali rukohvate i klupe. Predali smo Gradu projekt za vanjsko vježbalište te za uređenje Velebitske ulice. Ono što želim istaknuti je da želimo nastaviti dalje, slušali smo građane, radili smo i napredovali. Pokrenuli smo glazbeni manifestaciju - ''Nije tiha naša kala'', upravo kako bi potaknuli zajedništvo. Fokus u sljedećem mandatu nam je na uređenju parking površina, dječjih igrališta te površine za balotaše, kazala je Šago.