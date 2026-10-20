Nova pravila za hrvatske bolnice: Jednoj smanjili limit za čak pola milijuna eura

Bolnice u Hrvatskoj imaju nove kriterije po pitanju potrošnje lijekova i isplate prekovremenih sati. Limiti koji su do sada postojali, nekima su se i smanjili, primjerice dubrovačkoj bolnici.

Sve što ide preko ići će na odobrenje u Ministarstvo.

U bolnici u Puli limit za lijekove i medicinske potrepštine iznosi dva milijuna i 600 tisuća eura na mjesec, u proteklom mjesecu potrošili se i manje. Riječ je o racionalnoj organizaciji rada i straha za pacijente, tvrdi ravnatelj nema, piše Dnevnik.hr.

"Pacijenti to neće osjetiti, to je stvar našeg praćenja i kvalitete našeg rada. Bilo da dođe do probijanja limita, bilo u lijekovima ili potrošnom materijalu, ravnateljstvo je dužno obavijestiti Ministarstvo i napisati pismeno obrazloženje. Ako je obrazloženje uredno i opravdano, ono će biti i odobreno", rekao je Andrej Angelini, ravnatelj OB Pula.

Ista poruka i iz Vinkovaca, oni kažu već tri mjeseca posluju u skladu s novim limitom.

"Limit za Vinkovačku bolnicu je 650 tisuća eura, što je u ovom trenutku nama sasvim dostatno. Nemamo poteškoća s nabavkom lijekova i nadamo se da nećemo imati nekih izvanrednih situacija, ali uvijek postoji mogućnost da uz obrazloženje zatražimo da nam se taj limit poveća. Tako u ovom trenutku, kažem, u zadnja tri mjeseca nemamo nikakav problem u opskrbi", rekao je Krunoslav Šporčić, ravnatelj OB Vinkovci za Dnevnik Nove TV.

Dubrovnik ima 500 tisuća eura manje za lijekove na mjesečnoj razini. Kolike uštede u sustavu očekuju na ovaj način, iz ministarstva za sada ne odgovaraju, kažu kako se praćenje provodi kontinuirano, a rezultati konačnih financijskih pokazatelja učinkovitosti za svaku zdravstvenu ustanovu bit će poznati po predaji njihovih godišnjih financijskih izvještaja.

"Limiti koje smo zadali bolnicama predstavljaju medijan njihove dosadašnje potrošnje, to jest dogovor o potrošnji u zadnjih 12 mjeseci. Kako si zadajete i privatno – određena financijska sredstva raspoređujete na troškove, a u ovom slučaju to nikada nije na uštrb pacijenata", rekla je Irena Hrstić, ministrica zdravstva.

Ministarstvo će kontrolirati i isplate za prekovremeni rad.

"U KBC-u Split imamo popriličan broj prekovremenih sati koji proizlazi iz toga da radimo na dva lokaliteta, ali i zbog nedostatka određenih kadrova te dugotrajnih bolovanja, pogotovo u ljetnim mjesecima. Radimo na optimizaciji organizacije rada tamo gdje postoji prostor ne bi li se na taj način smanjio udio prekovremenih sati", rekao je Krešimir Dolić, ravnatelj KBC-a Split.