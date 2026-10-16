NOVA PRAVILA ZA CIJENE U TRGOVINAMA HGK upozorava na velike probleme i traži od države da ne žuri s kaznama

HGK apelira na razumijevanje prilikom implementacije ove mjere, načelo oportuniteta prilikom kažnjavanja i procjenu učinaka mjera nakon određenog vremena. Niz inicijativa i prilagodbi koje je HGK predložila je uvaženo te će Hrvatska gospodarska komora tijekom daljnjeg procesa javnog savjetovanja dostaviti nove koje se tiču provedbe i izuzeća.

Ministarstvo gospodarstva ističe da je svrha predmetnih pravilnika ublažavanje rastućih inflatornih pritisaka i globalnih poremećaja koji izravno utječu na troškove života građana, povećanje transparentnosti tržišta, praćenje učinaka promjena cijena te omogućavanje potrošačima donošenja informiranih odluka radi zaštite njihovih ekonomskih prava. Iako razumijemo intenciju ministarstva, ističemo da obveza isticanja dodatne, bazne cijene predstavlja mjeru koja obuhvaća proizvode i usluge namijenjene krajnjoj potrošnji te da s obzirom na svoj sveobuhvatan opseg, predstavlja značajan izazov u provedbi. Njezina primjena vrlo je zahtjevna za velike poduzetnike zbog velikog broja artikala u asortimanu, ali i za male i srednje poduzetnike jer podrazumijeva uvođenje dodatnih tehničkih rješenja.

U vrlo kratkom roku nakon što je resorno ministarstvo objavilo izvornu odluku organizirali smo edukacije za naše članice kako bismo ih upoznali s novim obvezama. Ministarstvu gospodarstva dostavili smo upite pristigle od subjekata različitih djelatnosti, koji se najvećim dijelom odnose na praktičnu primjenu odluke. Dio primjedbi, osobito onih koje se odnose na izuzeća, uvažen je i uključen u naknadne izmjene. Na posljednjem sastanku otvorena su brojna pitanja i izazovi u primjeni mjere, koji će se nastojati riješiti kroz proces javnog savjetovanja, a nastavit ćemo dostavljati prijedloge i upite s ciljem otklanjanja nejasnoća, rješavanja poteškoća u provedbi te proširenja izuzeća.

Ministarstvu gospodarstva uputili smo i inicijativu da se tijekom nadzora koje provodi Državni inspektorat, imajući na umu kratak rok za prilagodbu, u početnom razdoblju primjene mjere koristi načelo oportuniteta te da se poduzetnicima omogući otklanjanje eventualno utvrđenih nedostataka. Na sastanku je istaknuta moguća revizija Odluka nakon proteka određenog vremenskog roka, kao i analiziranje učinaka Odluka.