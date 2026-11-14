Nova pravila o cijenama izazvala buru među obrtnicima: HOK upozorava na dodatne troškove i administraciju

Hrvatska obrtnička komora u nastavku svojih dosadašnjih aktivnosti vezanih uz bazne cijene i objavu cjenika uputila je Ministarstvu gospodarstva, putem javnog e-Savjetovanja, primjedbe i prijedloge na dva nacrta pravilnika – o načinu objave cjenika proizvoda te o isticanju bazne cijene proizvoda.

Na oba nacrta dosad je pristiglo više od 700 komentara. HOK zahvaljuje svim obrtnicama i obrtnicima koji su se odazvali pozivu Komore i uključili u savjetovanja te konkretnim primjerima upozorili na poteškoće koje bi predložene obveze prouzročile u njihovu poslovanju. Ujedno poziva sve koji to još nisu učinili da se danas, 13. studenoga, do ponoći uključe u savjetovanja i iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Njihova iskustva, uz službeno podnesene primjedbe i prijedloge HOK-a, važna su podloga za donošenje jasnih i provedivih pravila.

HOK podržava transparentnost cijena i pravo potrošača na jasne i točne informacije, ali upozorava da predložena rješenja otvaraju ozbiljna pitanja pravne sigurnosti i nameću dodatne administrativne i tehničke obveze obrtnicima.

„Obrtnici ne bježe od obveza niti dovode u pitanje pravo potrošača na jasne i točne informacije o cijenama. Međutim, ne možemo prihvatiti da se pravilnikom o objavi cjenika od obrtnika zahtijeva izrada dokumenta koji prema postojećim propisima uopće nisu dužni imati. Propisi moraju uvažavati stvarnost poslovanja, a ne stvarati nove administrativne obveze bez jasne koristi za potrošače. Zato očekujemo da Ministarstvo ozbiljno razmotri naše prijedloge i donese rješenja koja će biti jasna, razmjerna i provediva”, poručuje predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

Objava važećih cjenika, bez propisivanja novog sadržaja i dodatnih obveza

Kod Pravilnika o objavi cjenika HOK upozorava na temeljni problem: Zakon o zaštiti potrošača propisuje objavu važećih cjenika na mrežnim stranicama trgovaca, ali ne definira pojam cjenika niti izričito nalaže izradu jedinstvenog popisa svih proizvoda i njihovih cijena.

Prema postojećim propisima o isticanju cijena, trgovac može cijene robe zakonito isticati na pojedinačnim proizvodima ili prodajnom mjestu, bez obveze izrade zasebnog cjenika cjelokupnog asortimana. Primjerice, obrtnik koji prodaje odjeću i uredno označava cijenu svakog artikla nije zbog toga dužan sastavljati jedinstveni cjenik sve robe.

HOK stoga traži da se obveza internetske objave odnosi na važeće cjenike koje je trgovac dužan imati prema propisima kojima se uređuje isticanje cijena, a ne da se pravilnikom o načinu objave uvodi obveza izrade novih cjenika koji dosad nisu bili zakonima propisani.

Komora se protivi i zahtjevima za izradu dodatnih XML/CSV datoteka, javno arhiviranje ranijih cjenika i uspostavu sustava za automatizirano preuzimanje podataka bez jasnog obrazloženja njihove svrhe i troškova. Posebno je upitno nametanje takvih obveza internetskim trgovinama koje već javno prikazuju svoje proizvode i aktualne cijene.

Bazna cijena: Ne širiti obvezu na svu robu i usluge

Kod Pravilnika o isticanju bazne cijene HOK podržava zadržavanje obveze za hranu, piće, kozmetiku, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i proizvode za kućanstvo, ali se protivi predloženom proširenju na svu ostalu robu i usluge. Bazna cijena predstavlja cijenu proizvoda na određeni raniji datum. Takav podatak može biti koristan kod standardiziranih proizvoda koji se redovito kupuju, ali kod brojnih obrtničkih djelatnosti usporedba nije jednostavna, a ponekad nije ni moguća.

Komora posebno traži razjašnjenje i odgovarajuće izuzeće ugostiteljskih usluga, koje već podliježu posebnim pravilima o isticanju cijena, kao i razmatranje izuzeća za knjige.

Četiri dana između završetka savjetovanja i početka primjene

HOK dodatno upozorava da savjetovanje završava 13. studenoga, dok je početak primjene novih obveza predviđen već 17. studenoga 2026. godine. U tako kratkom roku, koji uključuje i vikend, iznimno je teško kvalitetno razmotriti zaprimljene primjedbe i omogućiti obrtnicima prilagodbu konačnim pravilima. Prema objavi na e-savjetovanju očekivana objava Izvješća je 17. prosinca 2026., točno mjesec dana nakon predviđenog početka primjene. HOK traži da Ministarstvo sadržajno razmotri primjedbe, objavi obrazložena očitovanja prije donošenja propisa i utvrdi primjeren rok za stupanje na snagu nakon objave konačno usvojenog Pravilnika te procijeni stvarne troškove i provedivost predloženih obveza, osobito za obrtnike i mikro poduzetnike.

Obrtnici, uključite se u savjetovanje još danas!

Hrvatska obrtnička komora poziva sve obrtnike da se danas, 13. studenoga, do ponoći uključe u javna savjetovanja putem portala e-Savjetovanja. Obrtnici mogu dostaviti vlastite primjedbe, opisati konkretne poteškoće koje bi im predložene obveze prouzročile ili podržati prijedloge HOK-a na sljedećim poveznicama: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/10333 i https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/10332 . Svaki komentar važan je kako bi se pri donošenju propisa uzele u obzir stvarne okolnosti poslovanja obrtnika.