Nova pravila na granici s BiH: Tko će morati platiti 20 eura, a tko je oslobođen? Evo što trebate znati

Putovanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske uskoro će dobiti još jednu administrativnu novost. Europska unija priprema uvođenje sustava ETIAS, elektroničkog odobrenja za putovanje koje će određeni državljani zemalja izvan Europske unije morati pribaviti prije dolaska u Hrvatsku i druge europske države obuhvaćene sustavom.

Za mnoge građane Bosne i Hercegovine, osobito one koji redovito dolaze u Dalmaciju zbog kupovine, obiteljskih posjeta ili odmora, to će značiti dodatni postupak i trošak od 20 eura.

Međutim, važno je naglasiti da se ne radi o naplati svakog prelaska granice, niti o ponovnom uvođenju viza za državljane BiH.

Tko će morati platiti 20 eura?

ETIAS će se odnositi na državljane zemalja izvan Europske unije kojima nije potrebna viza za kratkotrajni boravak u državama obuhvaćenima sustavom.

Među njima su i državljani Bosne i Hercegovine s biometrijskim putovnicama.

Nakon što sustav počne s radom i završe predviđena prijelazna razdoblja, osobe koje podliježu ovoj obvezi morat će imati važeće elektroničko odobrenje za putovanje.

Naknada će iznositi 20 eura po zahtjevu, a ne po prelasku granice.

Odobrenje će vrijediti do tri godine ili do isteka putovnice, ovisno o tome što nastupi ranije. Tijekom tog razdoblja putnik će moći više puta ulaziti u Hrvatsku i druge države obuhvaćene sustavom, uz poštovanje pravila o dopuštenoj duljini boravka.

To znači da osoba iz Mostara koja redovito putuje u Split neće morati izdvajati 20 eura za svaki dolazak, nego će joj jedno odobrenje moći poslužiti za brojna putovanja.

Tko neće morati plaćati?

Europska unija predvidjela je nekoliko iznimaka. Plaćanja naknade oslobođeni su:

Putnici mlađi od 18 godina.

Putnici stariji od 70 godina.

Određeni članovi obitelji državljana EU-a koji ispunjavaju propisane uvjete slobodnog kretanja.

Važno je razlikovati oslobođenje od plaćanja naknade i oslobođenje od same obveze pribavljanja odobrenja. Primjerice, maloljetnici koji podliježu sustavu ETIAS morat će imati vlastito odobrenje, iako ga neće plaćati.

S druge strane, državljani EU-a uopće ne trebaju ETIAS, a obveza se ne odnosi ni na određene nositelje valjanih dozvola boravka ili boravišnih iskaznica izdanih prema odgovarajućim europskim propisima.

Posebna iznimka postoji i za nositelje dozvola za pogranični promet, kada se kreću unutar područja obuhvaćenog takvom dozvolom.

Što je s građanima koji imaju i hrvatsko i BiH državljanstvo?

Ovo je osobito važno za Hercegovinu, gdje velik broj stanovnika uz bosanskohercegovačko ima i hrvatsko državljanstvo.

Osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo neće morati pribavljati ETIAS niti plaćati naknadu od 20 eura.

Razlog je jednostavan: riječ je o državljanima države članice Europske unije.

Međutim, pritom je važno koristiti valjanu hrvatsku putnu ispravu, odnosno hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu, a ne se pri ulasku u EU predstavljati isključivo bosanskohercegovačkom putovnicom.

Sama činjenica da osoba živi u BiH ne znači da podliježe sustavu ETIAS. Presudan je njezin državljanski i boravišni status.

Kada pravila počinju vrijediti?

Prema informacijama Europske komisije, početak rada ETIAS-a predviđen je za posljednje tromjesečje 2026. godine. Međutim, točan datum početka primjene još nije službeno objavljen, a sustav trenutačno nije u funkciji.

To znači da putnici zasad ne trebaju podnositi zahtjeve niti plaćati bilo kakvu naknadu.

Uz to, nakon početka rada predviđeno je početno šestomjesečno prijelazno razdoblje tijekom kojeg putnici neće biti obvezni imati ETIAS odobrenje, pod uvjetom da ispunjavaju ostale uvjete ulaska.

Nakon toga slijedi dodatno šestomjesečno razdoblje u kojem će vrijediti određene iznimke, uključujući mogućnost prvog ulaska bez odobrenja pod propisanim uvjetima.

Drugim riječima, početak tehničkog rada sustava ne znači da će se istog dana svim putnicima bez ETIAS-a početi odbijati ulazak na granici.

Kako će se dobivati odobrenje?

Zahtjev će se podnositi elektronički, putem službene internetske stranice ETIAS-a ili njegove mobilne aplikacije.

Putnici će trebati unijeti osobne podatke, podatke iz putovnice i druge informacije potrebne za sigurnosne provjere.

Većina zahtjeva trebala bi biti obrađena u roku od nekoliko minuta, iako pojedini postupci mogu potrajati znatno dulje zbog dodatnih provjera.

Odobrenje će biti elektronički povezano s putovnicom pa neće biti potrebno nositi ispisanu potvrdu. Ipak, posjedovanje ETIAS-a neće automatski jamčiti ulazak jer će putnik i dalje morati ispunjavati ostale granične uvjete.

Ne treba miješati ETIAS i EES

Na hrvatskim granicama već se primjenjuje sustav EES, kojim se elektronički evidentiraju ulasci i izlasci određenih državljana zemalja izvan Europske unije.

EES je u cijelosti operativan od 10. travnja 2026. godine te uključuje evidentiranje podataka iz putnih isprava i biometrijskih podataka putnika.

ETIAS je drugačiji sustav. Njegova je svrha provjera putnika prije samog putovanja, dok EES bilježi njihove ulaske i izlaske na vanjskim schengenskim granicama.

Za stanovnike Dalmacije i Hercegovine najvažnija je činjenica da prelazak granice neće automatski poskupjeti za 20 eura svaki put kada krenu na put. Naknada će se plaćati za zahtjev za odobrenje, koje će vrijediti za više putovanja.

Europska komisija upozorava i na neslužbene internetske stranice koje već nude izdavanje ETIAS odobrenja. Budući da sustav još nije pokrenut, građani ne bi trebali uplaćivati novac takvim posrednicima.

Službene informacije dostupne su na internetskoj stranici europa.eu/etias.