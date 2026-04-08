Nova pravila na granicama EU-a: Evo što morate znati prije putovanja

Sve države članice Europske unije od 10. travanja prelaze na potpunu primjenu sustava ulaska/izlaska (EES), čime se ukida dosadašnje pečatiranje putovnica državljana trećih zemalja i uvodi isključivo digitalna evidencija prelazaka vanjskih granica schengenskog prostora, javlja Danas.hr.

Novi sustav automatski bilježi datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska. Trajanje boravka izračunava se putem integriranog automatiziranog sustava, što omogućuje preciznije praćenje i dodatno jača sigurnost vanjskih granica Europske unije.

Iz MUP-a poručuju kako je Hrvatska aktivno sudjelovala u uvođenju sustava te je prepoznata kao jedna od država koja ga provodi pravodobno i učinkovito. Od početka primjene 12. listopada 2025. do 1. travnja 2026. u sustavu je obrađeno više od 3,75 milijuna dosjea državljana trećih zemalja, što potvrđuje visoku razinu spremnosti granične policije.

Što to znači za putnike?

EES se primjenjuje na državljane trećih zemalja koji ulaze ili izlaze iz schengenskog prostora. Od primjene su izuzeti putnici koji su nositelji boravišne iskaznice, boravišne dozvole ili viza za dugotrajni boravak, kao i nositelji pogranične propusnice te na ostale izuzetke navedene u članku 2. Uredbe (EU) 2017/2226. Sustav se ne primjenjuje na državljane Europske unije uključujući i državljane Republike Hrvatske, bez obzira na mjesto prebivališta.

EES prikuplja osnovne osobne podatke, podatke o putnim dokumentima, otiske četiri prsta desne ruke te sliku lica. Podaci se u pravilu se čuvaju tri godine nakon zadnjeg izlaska iz schengenskog prostora, nakon čega se automatski brišu.

Iz MUP-a pozivaju sve putnike da se unaprijed informiraju o novim pravilima prelaska granice, uključujući prikupljanje biometrijskih podataka, te da imaju svu potrebnu dokumentaciju kako bi granična kontrola bila brža i učinkovitija.

"Za očekivati je da će se povećati trajanje granične kontrole na cestovnim graničnim prijelazima jer će određeni putnici iz trećih zemalja prilikom prvog dolaska nakon uspostave morati izaći iz vozila radi kreiranja osobnog EES dosjea i kasnije radi provjere identiteta. Očekuje se da će se čekanja smanjiti nakon uhodavanja sustava i stvaranja većeg broja osobnih EES dosjea", pojašnjavaju iz MUP-a za Danas.hr.

Što je EES sustav?

Sustav EES jedan je od ključnih projekata Europske unije za modernizaciju upravljanja granicama.

Njegovo postupno uvođenje započelo je u listopadu 2025., a punom primjenom od travnja 2026. očekuju se brojne prednosti: jača sigurnost, učinkovitije upravljanje migracijama, pouzdanije praćenje boravka te smanjenje zlouporaba i prekoračenja dozvoljenog boravka.

Uvođenjem EES-a Europska unija dodatno potvrđuje usmjerenost prema sigurnijem i tehnološki naprednijem sustavu kontrole vanjskih granica.