Nova pošast prevara: SMS poruke "prijete" naplatom skladištenja paketa

Građani sve češće primaju SMS poruke od nepoznatih brojeva, u kojima ih se traži da „odmah ažuriraju adresu za dostavu paketa“ kako im se ne bi naplatila naknada za skladištenje. U porukama se nalazi i poveznica na koju korisnici trebaju kliknuti, no riječ je o očitoj prijevari.

Stručnjaci za sigurnost upozoravaju da takve poruke služe za krađu osobnih podataka ili financijskih informacija. Savjetuju da se ni u kojem slučaju ne otvaraju sumnjivi linkovi i da se broj pošiljatelja odmah blokira i prijavi mobilnom operateru.

Iako policija neprestano upozorava na različite vrste prevara, čini se da snalažljivi prevaranti uvijek nađu neku žrtvu. Žrtve najčešće shvate da je riječ o prevari tek kada vide da im je nestao novac s računa.

„Phishing“ (engl. fishing - pecanje) je pojam kojeg je u današnje vrijeme većina građana imala prilike negdje čuti i vjerojatno da je da mnogi znaju što on znači, no ipak postoji jaz između poznavanja značenja toga pojma i prepoznavanja situacije koja se odnosi upravo na tu radnju.

U većini kaznenih djela Računalne prijevare cyber kriminalci koristili su upravo phishing kao predradnju za počinjenje kaznenog djela a to je u pravilu krađa novca i krađa identiteta.

Jeste li zaprimili poziv, SMS, email, oglas, koji od vas traži da odate svoje osobne podatke kao:

ime i prezime,

datum rođenja,

adresu stanovanja,

OIB,

mjesto zaposlenja,

broj računa u banci,

broj bankovne kartice,

CVC broj,

datum isteka važenja kartice,

jednokratne autorizacijske kodove,

presliku osobne iskaznice

video/fotografiju selfie,

odnosno da neke ili sve te podatke upišete na web stranicu do koje dođete tako da kliknete na link u poruci/emailu?

Ako ste imali takvo iskustvo, bili ste žrtva phishinga ili pokušaja phisinga. Cyber kriminalci su vrlo vješti u zlouporabi takvih podataka i kada dođu do njih vrlo brzo će ih brzo iskoristiti da ukradu sav novac s bankovnog računa te da otvore nove bankovne račune odnosno račune u virtualnim bankama na internetu i mjenjačnicama za kripto-valute koje će koristiti za prelijevanje ukradenog novca odnosno za pranje novca.