Nova pedagoška godina u Splitu: Besplatan vrtić za predškolce i 100 novih jasličkih mjesta

U Splitu od 1. rujna kreće nova pogodnost za roditelje – besplatan vrtić za svu djecu predškolske dobi. Za ovu mjeru Grad je u proračunu osigurao oko 1,5 milijuna eura.

Kako je najavljeno uoči početka nove pedagoške godine, u gradske i privatne vrtiće upisana su sva djeca koja ispunjavaju uvjete – riječ je o otprilike 6.500 djece čija oba roditelja imaju prebivalište u Splitu i zaposleni su.

U suradnji s privatnim i vjerskim vrtićima otvoreno je i 100 novih jasličkih mjesta, čime se dodatno povećava dostupnost skrbi za najmlađe.

Gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je kako je besplatan vrtić za predškolce nova mjera kojom Grad Split podupire mlade obitelji. Podsjetio je i na otvoreno pitanje plaća u privatnim vrtićima koje Grad sufinancira, istaknuvši da će se ono rješavati financijski kroz rebalans i novi proračun.

Najavljeno je i otvaranje novih vrtića – dva su već u izgradnji – čime će se, uz povećane kapacitete, zadovoljiti i pedagoški standard koji je postavljen kao sljedeći važan cilj.