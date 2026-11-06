Nova Osnovna škola Miljevac u Podstrani sve više poprima svoje obrise, radovi napreduju planiranom dinamikom

Izgradnja nove Osnovne škole Miljevac u Podstrani napreduje dobrom dinamikom, a školski kompleks koji će značajno unaprijediti obrazovne uvjete u općini sve više poprima svoje konačne obrise. Radove su obišli načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, zamjenik načelnika Tomislav Buljan i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Đonlić, zajedno s predstavnicima izvođača radova, koji su se na gradilištu uvjerili u dosadašnji napredak projekta.

Trenutačno se izvodi betoniranje stropne konstrukcije prizemlja, armiraju se zidovi prvoga kata, dok su istovremeno u tijeku i radovi na izgradnji temelja školske sportske dvorane. Dosadašnjom dinamikom izvođenja radova zadovoljni su i predstavnici investitora i Općine, a svakim novim korakom sve je vidljivija buduća vizura jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Podstranu.

Nova Osnovna škola Miljevac imat će 21 učionicu i kapacitet za do 588 učenika u 20 razrednih odjela, uz specijalizirane učionice, kabinete, školsku kuhinju i blagovaonicu te sve potrebne prateće sadržaje. U sklopu školskog kompleksa gradi se i velika dvodijelna sportska dvorana s tribinama za oko 240 gledatelja, svlačionicama i manjom dvoranom.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić istaknuo je kako je riječ o povijesnom projektu za općinu, koji će imati dugoročan utjecaj na kvalitetu života obitelji i budućih generacija.

„Izuzetno sam zadovoljan onime što smo danas vidjeli na gradilištu. Radovi napreduju dobrom dinamikom i veseli me što naša nova škola iz dana u dan sve više poprima svoje obrise. Ovo je jedan od najvažnijih projekata za budućnost Podstrane jer njime stvaramo kvalitetnije uvjete za obrazovanje naše djece, rasterećujemo postojeće kapacitete i otvaramo mogućnost organizacije jednosmjenske nastave. Posebno želim zahvaliti Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja je investitor ovog projekta, ali i našem iznimno važnom partneru u razvoju Podstrane. Ta suradnja ne odnosi se samo na novu školu, nego i na gotovo sve velike projekte koje realiziramo ili pripremamo u našoj općini. Zahvalnost upućujem i Vladi Republike Hrvatske na potpori i suradnji u realizaciji razvojnih projekata. Podstrana se razvija, raste i suočava s velikim demografskim i infrastrukturnim izazovima, a upravo su ulaganja u obrazovanje, prometnu i komunalnu infrastrukturu ključna kako bismo pratili taj rast. Naš je cilj završiti školu u lipnju 2028. godine, kako bi svoja vrata učenicima otvorila u školskoj godini 2028./2029. Veseli me što danas ne govorimo samo o planovima i projektima na papiru, nego o konkretnim rezultatima koji se svakodnevno vide na terenu“, poručio je načelnik.

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Đonlić naglasio je kako je izgradnja škole u Podstrani dio šireg investicijskog ciklusa kojim Županija sustavno ulaže u razvoj i modernizaciju obrazovne infrastrukture.

„Izgradnja Osnovne škole Miljevac iznimno je važan projekt, ne samo za Podstranu nego i za ukupni razvoj obrazovne infrastrukture Splitsko-dalmatinske županije. Zadovoljni smo dosadašnjom dinamikom radova i činjenicom da se projekt razvija u skladu s planiranim aktivnostima. Naš je cilj osigurati učenicima i djelatnicima škola suvremene, funkcionalne i kvalitetne prostore, uz stvaranje uvjeta za prelazak na jednosmjensku nastavu. Županija trenutačno provodi jedan od najvećih investicijskih ciklusa u obrazovanju, a uz projekte koji su u tijeku, gradimo i pripremamo više od 20 novih osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije. Riječ je o povijesnom iskoraku u modernizaciji školstva i stvaranju boljih uvjeta za obrazovanje budućih generacija. Posebno je važna kvalitetna suradnja s jedinicama lokalne samouprave, a Podstrana je primjer kako zajedničkim djelovanjem Županije i Općine možemo realizirati projekte koji imaju dugoročnu vrijednost za lokalnu zajednicu“, istaknuo je pročelnik Đonlić.

Nova škola Miljevac donijet će Podstrani ne samo značajno povećanje obrazovnih kapaciteta nego i kvalitetniji školski dan za učenike, bolje uvjete rada za učitelje te mogućnost organizacije nastave u jednoj smjeni. Uz suvremeno opremljene učionice i prateće sadržaje, sportska dvorana predstavljat će dodatnu vrijednost za školski i sportski život cijele zajednice.

Završetak radova planiran je za lipanj 2028. godine, a početak rada škole u školskoj godini 2028./2029. Time će Podstrana dobiti suvremen obrazovni kompleks primjeren potrebama sve brojnije zajednice, ali i snažan temelj za daljnji razvoj i kvalitetniji život svojih stanovnika.