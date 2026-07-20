Nova opasnost na Marjanu: Pojavila se biljka čija je pelud među najjačim prirodnim alergenima

Javna ustanova Park-šuma Marjan upozorila je na pojavu nove invazivne biljne vrste na području Marjana. Riječ je o ambroziji, jednoj od najpoznatijih invazivnih biljaka u Europi, čija pelud predstavlja jedan od najjačih prirodnih alergena. Kako su objavili iz Javne ustanove, zbog globalizacije i klimatskih promjena pojava stranih invazivnih vrsta postaje sve češća. Na Marjanu se već kontinuirano provodi uklanjanje pajasena, a sada je zabilježena i ambrozija (Ambrosia artemisiifolia).

Opasna za zdravlje i autohtonu vegetaciju

Ambrozija ne predstavlja samo problem za osobe koje pate od alergija. Riječ je o izrazito otpornoj biljci koja iz tla crpi velike količine hranjivih tvari i vode, čime potiskuje autohtonu vegetaciju i narušava prirodnu ravnotežu.

U Hrvatskoj postoje zakonske obveze prema kojima su vlasnici i korisnici vrtova, njiva i zapuštenih parcela dužni ukloniti ambroziju prije nego što procvjeta i počne širiti pelud.

Počelo intenzivno uklanjanje

Iz Javne ustanove Park-šuma Marjan navode da je započeo sustavni monitoring ove nove invazivne vrste, kao i njezino intenzivno uklanjanje kako bi se spriječilo daljnje širenje. Građane i posjetitelje Marjana pozvali su da im dojave ako tijekom šetnje uoče ambroziju ili neku drugu invazivnu biljnu vrstu.

Dojave se mogu poslati na adresu elektroničke pošte info@marjan-parksuma.hr. "Hvala svima koji nam svojim dojavama pomažu u očuvanju Park-šume Marjan. Vaša suradnja i briga za prirodu od iznimne su važnosti za očuvanje našeg Marjana", poručili su iz Javne ustanove.