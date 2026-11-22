Splitsko-dalmatinska županija objavila je 19. studenoga četiri nova rješenja iz postupaka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Dokumenti se odnose na lokacije na području Srinjina, Sitnog, Klisa i Vrisnika na otoku Hvaru, a svako je rješenje objavljeno kao zaseban dokument. Riječ je o administrativnim postupcima koji su važni za zaštitu prirode jer se kroz njih provjerava mogu li planirani zahvati imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže.

Prema službenoj objavi Županije, jedno se rješenje odnosi na katastarsku česticu 7571/1 na području Srinjina Nova, a drugo na česticu 3988/1 i druge čestice na području Sitnog. Preostali dokumenti povezani su s česticom 3876/1 na području Klisa te česticom 3227/11 u Vrisniku na Hvaru. Iz sažetka županijske objave nije moguće pouzdano utvrditi o kakvim je konkretnim zahvatima riječ niti kakav je pojedinačni ishod svakog postupka.

Što se provjerava u postupku prethodne ocjene?

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu sastavni je dio sustava zaštite prirode kojim se procjenjuje mogući utjecaj pojedinog zahvata na zaštićene vrste, staništa i ciljeve očuvanja određenog područja. Njezin je cilj ustanoviti može li se isključiti značajan negativan utjecaj zahvata na ekološku mrežu. Ako se takav utjecaj ne može isključiti, u odgovarajućim slučajevima potrebno je provesti detaljniju, odnosno glavnu ocjenu prihvatljivosti.

Važno je razumjeti da objava rješenja ne znači automatski kako su svi zahvati dobili zeleno svjetlo za izvođenje radova. Ishod postupka može se razlikovati od predmeta do predmeta, ovisno o prirodi planiranog zahvata i njegovu mogućem utjecaju na okoliš. Uz to, ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu ne zamjenjuje druge dozvole i odobrenja koji mogu biti potrebni prema posebnim propisima.

Posebno zanimljive lokacije na području Splita i Klisa

Za stanovnike istočnog dijela Splita posebnu pozornost privlače rješenja koja se odnose na Srinjine i Sitno. To je područje na kojem su pitanja očuvanja prirode, korištenja zemljišta i prostornog planiranja već dulje vrijeme važna za lokalnu zajednicu. Zato svaki novi dokument koji se odnosi na promjene u prostoru može biti povod za detaljniju provjeru planiranih aktivnosti.

Ipak, važno je naglasiti da se ova rješenja ne mogu automatski povezivati s aktualnim pitanjima sanacije kamenoloma na Perunu. Za takvu bi tvrdnju bilo nužno utvrditi točnu lokaciju, opis zahvata, nositelja zahtjeva i sadržaj svakog pojedinačnog rješenja. Sama činjenica da se dokument odnosi na Srinjine ili Sitno nije dokaz njegove povezanosti s bilo kojim drugim projektom na tom području.

Objavljeni su dokumenti za sve četiri lokacije

Županija je uz službenu obavijest omogućila preuzimanje pojedinačnih rješenja, koja predstavljaju ključan izvor za utvrđivanje konkretnih činjenica o svakom zahvatu. U njima je potrebno provjeriti tko je pokrenuo postupak, kakva se aktivnost planira te je li odlučeno da je zahvat prihvatljiv ili da se mora provesti dodatna ocjena. Tek na temelju tih podataka moguće je pouzdano zaključiti kakve posljedice pojedino rješenje ima za korištenje prostora.

Za građane je transparentnost ovakvih postupaka posebno važna jer omogućuje praćenje planiranih zahvata i odluka koje se odnose na prirodni prostor. Objava rješenja pruža početni uvid u aktivnosti koje se administrativno razmatraju, ali nije zamjena za čitanje cjelokupne dokumentacije. Zato četiri nova županijska rješenja predstavljaju važan izvor informacija za daljnje praćenje prostornih i okolišnih postupaka u Dalmaciji.