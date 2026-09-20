Nova obveza na cjenicima izazvala 'buru', od Vlade traže da povuče odluku: "Svi nas zovu..."

Poslodavci, poduzetnici i obrtnici su na nogama. Pljušte reakcije na uvođenje takozvane sidrene cijene koja od 1. listopada mora biti jasno istaknuta za sve proizvode i usluge.

Takva obveza već postoji za hranu, piće, higijenske potrepštine. Sad se obaveza širi na svu robu i proizvode (odjeća, obuća, namještaj, bijela tehnika ....) plus sve pružatelje usluga pa će uz aktualnu cijenu morati prikazati cijenu koja je vrijedila 10. rujna.

Iz Hrvatske obrtničke komore zatražili su ukidanje odluke.

"Svi nas zovu, a informacije s terena govore da nisu spremni, da je premalo vremena i da je trošak prilagodbe prevelik. To nisu veliki trgovački lanci koji imaju zaposlenog informatičara, nego će svima koji imaju web-stranice trebati dodatna podrška, a samim time imat će i veći trošak. Mi smo od Ministarstva tražili odgodu, ali dodatno i od Vlade da ih potpuno ukine jer se 17. studenoga uvode i odredbe za zaštitu potrošača te bazna cijena, što će ponovno zahtijevati novu prilagodbu", rekla je Đurđica Mostarčić iz Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore (HOK) za Novu TV.