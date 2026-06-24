NOVA OBJAVA Hajduk progovorio o krovu, novom stadionu i kampu u Stobreču

HNK Hajduk Split oglasio se povodom brojnih upita navijača, javnosti i medija vezanih za temu stadiona Poljud i izgradnju nogometnog kampa. Iz Kluba su iznijeli konkretne informacije o stanju krovišta, planovima za budućnost stadiona te projektu kampa u Stobreču, koji je označen kao prioritet broj jedan.

Više od polovice oštećenog krovišta već je pokriveno

Kako su objavili iz Hajduka, na oštećenim dijelovima krovišta stadiona do sada je novim lexan pločama pokriveno više od 50 posto predviđenog dijela krovišta.

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Radovi, međutim, traju dulje od planiranog. "Budući da radove mogu izvoditi samo ovlašteni alpinisti, proces traje duže nego što je planirano, kako zbog vremenskih neprilika proteklih mjeseci tako i zbog nedostupnosti većeg broja alpinista koji bi to mogli napraviti u kraćem roku", poručili su iz HNK Hajduk Split.

Na sektoru jugozapad postavljene su skele, a iz Kluba očekuju da će do prve europske utakmice biti postavljena većina ploča na zapadnoj tribini.

Ostatak lexan ploča na krovištu stadiona trebao bi biti postavljen do kraja srpnja. Iz Hajduka ističu kako je pitanje infrastrukturne budućnosti za Klub strateški i razvojni prioritet najviše važnosti.

"Hajduk treba novi moderni nogometni stadion koji može odgovoriti suvremenim potrebama i Klubu donijeti dodatan iskorak. Poljud je naš dom gotovo 50 godina i svi smo emocionalno vezani uz njega, ali moramo gledati u budućnost i interes Kluba staviti na prvo mjesto. Jednako kao i sigurnost gledatelja", navode iz Kluba. Upravo zbog toga angažirani su stručnjaci pod vodstvom prof. emeritusa Ante Mihanovića, koji su proveli ispitivanje trenutnog stanja stadiona.

Dokumentacija o Poljudu dostavljena radnoj skupini

Rezultati ispitivanja dostavljeni su na uvid radnoj skupini pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, zajedno s kompletnom dosadašnjom dokumentacijom vezanom uz stadion Poljud. Iz Hajduka navode kako su članovi radne skupine, osim tehničke dokumentacije, dobili i uvid u stanje stadiona iz prve ruke.

"Sigurni smo kako sada imaju dovoljno materijala i saznanja prema kojima mogu donijeti odluku, temeljenu na stručnim i znanstvenim činjenicama", poručili su iz Kluba.

Kamp u Stobreču prioritet broj jedan

Hajduk je posebno naglasio kako je nogometni kamp trenutno prioritet broj jedan.

"Nogometni kamp Hajduka trenutno je prioritet broj jedan, što smo više puta jasno komunicirali i sa suvlasnikom Kluba", objavili su iz HNK Hajduk Split. Dodaju kako je osnovni preduvjet za pokretanje projekta izmjena i prilagodba površine prema Zakonu o prostornom uređenju.

Prema najavama ministra Branka Bačića, država je svoj dio posla trebala obaviti do ljeta kako bi Grad Split do kraja godine pokrenuo donošenje urbanističkog projekta. Ipak, iz Hajduka sada navode kako će taj proces trajati dulje nego što je prvotno komunicirano od strane ministarstva.

Dok se čekaju prostorno-planski preduvjeti, Hajduk je odlučio povući konkretan potez.

U međuvremenu je Klub angažirao tvrtku za savjetovanje i koordinaciju na projektu izgradnje kampa u Stobreču, kako bi se s konkretnim aktivnostima moglo krenuti čim se osiguraju svi potrebni preduvjeti. Na kraju objave, iz Hajduka su se obratili članovima i navijačima.

"Članove i navijače pozivamo da nam budu podrška kako bismo zajedno ostvarili ciljeve koji su od presudne važnosti za infrastrukturnu budućnost Hajduka", zaključili su iz HNK Hajduk Split.