Nova mjera Dubrovačko-neretvanske županije: Novčana pomoć za svako novorođeno dijete, iznos je lijep

S prvim danom 2026. godine na snagu je stupila odluka o dodjeli novčane pomoći u iznosu od 1.000 eura za svako novorođeno dijete na području Dubrovačko-neretvanske županije, s ciljem pružanja dodatne financijske potpore obiteljima i poticanja demografske obnove.

Za provedbu ove mjere u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije osigurano je milijun eura, a pravo na potporu imaju obitelji djece rođene od 1. siječnja 2026. godine, pod uvjetom da pravodobno podnesu zahtjev i ispune propisane uvjete. „Svako novorođeno dijete najveća je vrijednost naše zajednice. Ovom mjerom želimo konkretno pomoći obiteljima, poslati jasnu poruku podrške mladim roditeljima te pridonijeti stvaranju pozitivnijeg demografskog okruženja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“, istaknuo je župan Blaž Pezo.

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti jedan od roditelja ako je podnositelj zahtjeva državljanin Republike Hrvatske i ako ima neprekidno prebivalište na području Dubrovačko-neretvanske županije najmanje dvije godine na dan rođenja djeteta. Također, drugi roditelj mora imati prijavljeno prebivalište ili stalni boravak u Županiji na dan rođenja djeteta, novorođeno dijete mora imati prijavljeno prebivalište u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u trenutku podnošenja zahtjeva, a niti jedan od roditelja ne smije imati evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske u trenutku podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć potrebno je podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana rođenja djeteta, nakon isteka kojeg se pravo više ne može ostvariti. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje Dubrovačko-neretvanske županije, i to putem nadležnog matičnog ureda prilikom prijave rođenja djeteta, putem sustava e-Novorođenče, ili osobno odnosno poštom putem pisarnice Dubrovačko-neretvanske županije. O zahtjevu odlučuje nadležni upravni odjel donošenjem zaključka.

Iz Dubrovačko-neretvanske županije pozivaju roditelje koji ispunjavaju propisane uvjete da se pravodobno informiraju i iskoriste svoje pravo na novčanu pomoć, ističući kako je riječ o dodatnoj mjeri potpore obiteljima i stvaranju boljih uvjeta za život najmlađih stanovnika Županije.