Nova koncertna sezona Hrvatskog doma Split donosi bogat program: Odaberite pretplatu po svom ukusu

Nova koncertna sezona u Hrvatskom domu Split donosi još više razloga da svoje mjesto u Tijardoviću osigurate unaprijed. Pred vama je bogat program klasike, jazza, svjetske glazbe i Splitskog kruga, uz nekoliko mogućnosti pretplate prilagođenih različitim glazbenim interesima i navikama publike.
"Ove sezone predstavljamo i novu pretplatu Klasika četvrtkom u Tijardoviću koja donosi čak 16 koncerata po jedinstvenoj promotivnoj cijeni. A za one koji žele potpunu slobodu izbora, tu je Teserakt - pretplata koju sami kreirate kombinirajući koncerte iz različitih ciklusa", poručuju iz Hrvatskog doma.
Klasika četvrtkom u Tijardoviću - posebna pretplata za ljubitelje klasike
Cijena pretplate Klasika četvrtkom u Tijardoviću iznosi 65,00 €. U program su uključeni sljedeći koncerti:
- 15.10.2026. - Arthesis - koncert splitskih suvremenih skladatelja
- 22.10.2026. - Elogio a Listeš - Trio Elogio
- 12.11.2026. - Komorni orkestar Tijardović
- 19.11.2026. - ARIADNA ŽIVI - Katarina Livljanić & Ensemble Dialogos i Pino De Vittorio
- 3.12.2026. - Goldmund Quartet
- 17.12.2026. - Irena Parlov, mezzosopran
- 11.2.2027. - Željko Milić kvintet
- 25.2.2027. - De España con Amor - Emilia Rukavina
- 11.3.2027. - Ljubav i proljeće – Neda Pejković, sopran
- 18.3.2027. - Modigliani Quartet
- 1.4.2027. - Tomislav Damjanović, klavir
- 15.4.2027. - Adam Barnett-Hart, violina & Amandine Savary, klavir
- 22.4.2027. - Alessandro Deljavan, klavir
- 29.4.2027. - BEETHOVENplus - Kajana Pačko, violončelo i Danijel Detoni, klavir
- 13.5.2027. - Gudački kvartet Sebastian
- 20.5.2027. - Posveta Valteru Dešpalju - Latica Anić, violončelo
Klasika op. 26/27 br. 10
Redovna cijena pretplate je 75,00 €, dok cijena za umirovljenike, mlade, osobe s invaliditetom i obitelji iznosi 45,00 € po osobi.
- 22.10.2026. - Elogio a Listeš - Trio Elogio
- 19.11.2026. - ARIADNA ŽIVI - Katarina Livljanić & Ensemble Dialogos i Pino De Vittorio
- 3.12.2026. - Goldmund Quartet
- 20.2.2027. - Delirio Amoroso - Hrvatski barokni ansambl, Laura Vadjon, violina i Josipa Bilić, sopran
- 25.2.2027. - De España con Amor - Emilia Rukavina
- 18.3.2027. - Modigliani Quartet
- 13.4.2027. - Muzički biennale Zagreb u gostima / Stockholm Chamber Brass
- 15.4.2027. - Adam Barnett-Hart, violina & Amandine Savary, klavir
- 22.4.2027. - Alessandro Deljavan, klavir
- 13.5.2027. - Gudački kvartet Sebastian
Splitski krug op. 26/27 br. 8
Redovna cijena pretplate iznosi 48,00 €, a cijena za umirovljenike, mlade, osobe s invaliditetom i obitelji 29,00 € po osobi.
- 15.10.2026. - Arthesis - koncert splitskih suvremenih skladatelja
- 12.11.2026. - Komorni orkestar Tijardović
- 17.12.2026. - Irena Parlov, mezzosopran
- 11.2.2027. - Željko Milić kvintet
- 11.3.2027. - Ljubav i proljeće – Neda Pejković, sopran
- 1.4.2027. - Tomislav Damjanović, klavir
- 29.4.2027. - BEETHOVENplus - Kajana Pačko, violončelo i Danijel Detoni, klavir
- 20.5.2027. - Posveta Valteru Dešpalju - Latica Anić, violončelo
Jazz op. 26/27 br. 8
Redovna cijena pretplate iznosi 72,00 €, dok je cijena za umirovljenike, mlade, osobe s invaliditetom i obitelji 44,00 € po osobi.
- 10.10.2026. - Vasil Hadžimanov Band ft. Vasko Atanasovski
- 28.11.2026. - Eivind Aarset quartet
- 11.12.2026. - Philipp Rüttgers Trio
- 9.1.2027. - Marco Mezquida & Chicuelo
- 6.2.2027. - Zoran Majstorović Oramai Sekstet
- 13.2.2027. - Petar Ćulibrk - World’s Okayest Pianist
- 6.3.2027. - Henry Radanović Quartet
- 10.4.2027. - ADHD
Svjetska glazba op. 26/27 br. 8
Cijena pretplate iznosi 72,00 €.
- 30.10.2026. - Broadway Meets Hollywood - Danijela Pintarić
- 13.11.2026. - La Lupi - Flamenco Trio
- 18.12.2026. - Gospel Christmas - John Lakin & Friends
- 26.2.2027. - Hadžimanov i Atanasovski Duo
- 12.3.2027. - Mimika Orchestra - The Slavic and Mediterranean Trilogy
- 25.3.2027. - The Music of Antônio Carlos Jobim - Miguel Zenon, saksofon
- 8.4.2027. - Teresinha Landeiro - fado
- 24.4.2027. - Chamber Jam - Tango del Diablo
Teserakt - sami izradite svoju koncertnu sezonu u Tijardoviću
Za one koji se ne žele vezati samo za jedan ciklus tu je Teserakt. Teserakt omogućuje pretplatniku da sam kreira svoju pretplatu slobodnim izborom koncerata. Odaberite 8, 10, 12, 14 ili više koncerata i složite sezonu baš po svom ukusu.
U odabiru mora biti najmanje jedan koncert iz svakog od četiri osnovna ciklusa Hrvatskog doma Split:
- ciklusa klasične glazbe
- jazz glazbe
- svjetske glazbe
- Splitskog kruga
Za redovnu pretplatu vrijedi 50 % popusta na ukupni zbroj, dok za umirovljenike, mlade, osobe s invaliditetom i obitelji vrijedi 70 % popusta na zbroj.
Sve o pretplatama možete pronaći OVDJE.