Nova koncertna sezona Hrvatskog doma Split donosi bogat program: Odaberite pretplatu po svom ukusu

Nova koncertna sezona u Hrvatskom domu Split donosi još više razloga da svoje mjesto u Tijardoviću osigurate unaprijed. Pred vama je bogat program klasike, jazza, svjetske glazbe i Splitskog kruga, uz nekoliko mogućnosti pretplate prilagođenih različitim glazbenim interesima i navikama publike.

"Ove sezone predstavljamo i novu pretplatu Klasika četvrtkom u Tijardoviću koja donosi čak 16 koncerata po jedinstvenoj promotivnoj cijeni. A za one koji žele potpunu slobodu izbora, tu je Teserakt - pretplata koju sami kreirate kombinirajući koncerte iz različitih ciklusa", poručuju iz Hrvatskog doma.

Klasika četvrtkom u Tijardoviću - posebna pretplata za ljubitelje klasike

Cijena pretplate Klasika četvrtkom u Tijardoviću iznosi 65,00 €. U program su uključeni sljedeći koncerti:

15.10.2026. - Arthesis - koncert splitskih suvremenih skladatelja

22.10.2026. - Elogio a Listeš - Trio Elogio

12.11.2026. - Komorni orkestar Tijardović

19.11.2026. - ARIADNA ŽIVI - Katarina Livljanić & Ensemble Dialogos i Pino De Vittorio

3.12.2026. - Goldmund Quartet

17.12.2026. - Irena Parlov, mezzosopran

11.2.2027. - Željko Milić kvintet

25.2.2027. - De España con Amor - Emilia Rukavina

11.3.2027. - Ljubav i proljeće – Neda Pejković, sopran

18.3.2027. - Modigliani Quartet

1.4.2027. - Tomislav Damjanović, klavir

15.4.2027. - Adam Barnett-Hart, violina & Amandine Savary, klavir

22.4.2027. - Alessandro Deljavan, klavir

29.4.2027. - BEETHOVENplus - Kajana Pačko, violončelo i Danijel Detoni, klavir

13.5.2027. - Gudački kvartet Sebastian

20.5.2027. - Posveta Valteru Dešpalju - Latica Anić, violončelo

Klasika op. 26/27 br. 10

Redovna cijena pretplate je 75,00 €, dok cijena za umirovljenike, mlade, osobe s invaliditetom i obitelji iznosi 45,00 € po osobi.

22.10.2026. - Elogio a Listeš - Trio Elogio

19.11.2026. - ARIADNA ŽIVI - Katarina Livljanić & Ensemble Dialogos i Pino De Vittorio

3.12.2026. - Goldmund Quartet

20.2.2027. - Delirio Amoroso - Hrvatski barokni ansambl, Laura Vadjon, violina i Josipa Bilić, sopran

25.2.2027. - De España con Amor - Emilia Rukavina

18.3.2027. - Modigliani Quartet

13.4.2027. - Muzički biennale Zagreb u gostima / Stockholm Chamber Brass

15.4.2027. - Adam Barnett-Hart, violina & Amandine Savary, klavir

22.4.2027. - Alessandro Deljavan, klavir

13.5.2027. - Gudački kvartet Sebastian

Splitski krug op. 26/27 br. 8

Redovna cijena pretplate iznosi 48,00 €, a cijena za umirovljenike, mlade, osobe s invaliditetom i obitelji 29,00 € po osobi.

15.10.2026. - Arthesis - koncert splitskih suvremenih skladatelja

12.11.2026. - Komorni orkestar Tijardović

17.12.2026. - Irena Parlov, mezzosopran

11.2.2027. - Željko Milić kvintet

11.3.2027. - Ljubav i proljeće – Neda Pejković, sopran

1.4.2027. - Tomislav Damjanović, klavir

29.4.2027. - BEETHOVENplus - Kajana Pačko, violončelo i Danijel Detoni, klavir

20.5.2027. - Posveta Valteru Dešpalju - Latica Anić, violončelo

Jazz op. 26/27 br. 8

Redovna cijena pretplate iznosi 72,00 €, dok je cijena za umirovljenike, mlade, osobe s invaliditetom i obitelji 44,00 € po osobi.

10.10.2026. - Vasil Hadžimanov Band ft. Vasko Atanasovski

28.11.2026. - Eivind Aarset quartet

11.12.2026. - Philipp Rüttgers Trio

9.1.2027. - Marco Mezquida & Chicuelo

6.2.2027. - Zoran Majstorović Oramai Sekstet

13.2.2027. - Petar Ćulibrk - World’s Okayest Pianist

6.3.2027. - Henry Radanović Quartet

10.4.2027. - ADHD

Svjetska glazba op. 26/27 br. 8

Cijena pretplate iznosi 72,00 €.

30.10.2026. - Broadway Meets Hollywood - Danijela Pintarić

13.11.2026. - La Lupi - Flamenco Trio

18.12.2026. - Gospel Christmas - John Lakin & Friends

26.2.2027. - Hadžimanov i Atanasovski Duo

12.3.2027. - Mimika Orchestra - The Slavic and Mediterranean Trilogy

25.3.2027. - The Music of Antônio Carlos Jobim - Miguel Zenon, saksofon

8.4.2027. - Teresinha Landeiro - fado

24.4.2027. - Chamber Jam - Tango del Diablo

Teserakt - sami izradite svoju koncertnu sezonu u Tijardoviću

Za one koji se ne žele vezati samo za jedan ciklus tu je Teserakt. Teserakt omogućuje pretplatniku da sam kreira svoju pretplatu slobodnim izborom koncerata. Odaberite 8, 10, 12, 14 ili više koncerata i složite sezonu baš po svom ukusu.

U odabiru mora biti najmanje jedan koncert iz svakog od četiri osnovna ciklusa Hrvatskog doma Split:

ciklusa klasične glazbe

jazz glazbe

svjetske glazbe

Splitskog kruga

Za redovnu pretplatu vrijedi 50 % popusta na ukupni zbroj, dok za umirovljenike, mlade, osobe s invaliditetom i obitelji vrijedi 70 % popusta na zbroj.

Sve o pretplatama možete pronaći OVDJE.