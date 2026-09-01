Nova kazna za Thompsona zbog bespravne gradnje! Iznos je popriličan, poznato i na što se žalio

Pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu izrečena je treća kazna jer nije uklonio ilegalno sagrađene objekte u Čavoglavama, potvrđeno je Novoj TV iz Državnog inspektorata.

Riječ je o građevinama na katastarskim česticama 1315/1, 1315/2, 1312/5, 1315/7, 1315/8, 1315/9 i 1315/10, sve u katastarskoj općini Čavoglave.

Kako je kontrolnim nadzorima utvrđeno da izvršenik u ostavljenom roku nije postupio prema rješenju građevinskog inspektora, inspekcija ga je novčanim kaznama pokušala prisiliti na njegovo izvršenje.

Najprije mu je izrečena novčana kazna od 6630 eura, a potom i druga u iznosu od 10.600 eura, potvrđeno nam je.

Naknadnom kontrolom utvrđeno je da je izvršenik uklonio dio građevina, ali nije u cijelosti postupio prema rješenju o uklanjanju.

Zbog toga mu je izrečena i treća novčana kazna u iznosu od 13.270 eura.

Ukupan iznos triju izrečenih kazni tako iznosi 30.500 eura.

Stranka je na rješenje o uklanjanju i rješenja o prvoj i drugoj novčanoj kazni podnijela tužbu Upravnom sudu u Splitu, koja do sada nije riješena. Istovremeno je Upravni sud u Splitu u predmetu rješavanja po tužbi na rješenje o prvoj novčanoj kazni donio rješenje od 7. srpnja 2026. godine kojim je odgodio izvršenje ovog rješenja do pravomoćnog okončanja ovog spora.

Iz Državnog inspektorata navode da je inspekcijski postupak i dalje u tijeku.

Cijela priča pokrenuta je krajem studenoga 2025. nakon priloga novinarke Danke Derifaj, emitiranog u emisiji Provjereno, u kojem se bavila objektima izgrađenima na zemljištu u rodnim Čavoglavama Marka Perkovića Thompsona.

Bez sumnje je dokazano kako su Thompsonovi objekti u Čavoglavama izgrađeni bez ijednog dokumenta.

Nakon emitiranja priče reagirao je Državni inspektorat, koji je pokrenuo inspekcijski nadzor.

Nadzorom su utvrđene nepravilnosti, nakon čega je pokrenut upravni postupak. Investitoru, odnosno Marku Perkoviću Thompsonu, naloženo je da u roku od 90 dana od primitka rješenja ukloni bespravno izgrađene objekte na navedenim česticama. Kako je naknadno objavljeno, riječ je o nadstrešnici i montažnom skladištu.