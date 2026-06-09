Nova kampanja za zaštitu Jadrana: Ovo ljeto snimite fotografiju koja pomaže znanosti

Znanstvenici Centra za istraživanja mora Instituta Ruđer Bošković (IRB) kampanjom "Ne još jedna s mora. Jedna ZA more!", pozivaju građane da fotografiranjem morskih vrsta i pojava pridonesu znanstvenim istraživanjima i zaštiti mora.

Kampanja poziva građane da tijekom boravka uz more fotografiraju morsku vrstu, algu, meduzu, školjku, ribu, morsku cvjetnicu, invazivnu vrstu, morski otpad ili neku neobičnu pojavu te opažanje prijave putem aplikacije Crafting the Sea, priopćeno je u utorak iz IRB-a. "Poruka kampanje je jasna, ne tražimo najljepšu fotografiju mora, već opažanje koje može pomoći znanosti“, ističe predstojnica Centra za istraživanje mora IRB-a u Rovinju Mirta Smodlaka Tanković, dodajući kako građani ne moraju biti stručnjaci, već je dovoljno da pažljivo promatraju, fotografiraju i prijave ono što su uočili.

Kampanja je pokrenuta u sklopu događanja "Dan oceana i plavih inovacija 2026: Znanost i inovacije za održivo more", na kojem su predstavljeni projekti usmjereni na praćenje promjena u Jadranu, invazivne vrste, pametni monitoring mora i inovacije za održivu plavu ekonomiju.

U sklopu programa Blue Walk – Crafting the Sea Experience, sudionici su na terenu isprobali aplikaciju i učili kako opažanja pretvoriti u prijave korisne za znanstvenu bazu podataka. Predstavljene su i napredne monitoring tehnologije, uključujući autonomna plovila BRIGANTINE ASV bez posade, opremljena kamerama i specijaliziranim senzorima za prikupljanje podataka, mapiranje morskog dna i praćenje stanja podmorja.

"Aplikacija Crafting the Sea pokazuje kako se građani mogu uključiti u praćenje morskog života, a autonomna plovila i senzori kako znanost razvija sve preciznije alate za razumijevanje promjena u moru", naglasila je Smodlaka Tanković.

Kampanja, predstavljena u Rovinju na Svjetski dan oceana, nastavit će se tijekom ljeta. Organizatori pozivaju sve koji borave uz more da se uključe u praćenje morskog okoliša. Poruka kampanje glasi: "S mora već imamo dovoljno fotografija. Ovo ljeto napravimo jednu ZA more", stoji u priopćenju.