Nova isključenja u Dalmaciji: Brojni dijelovi Splita, Kaštela, Solina i Dalmatinske zagore satima bez struje

Pojedini dijelovi Splita, Kaštela, Solina, Resnika i Dalmatinske zagore početkom novog tjedna privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na mreži.

Prekidi su najavljeni za ponedjeljak, 13. srpnja, i utorak, 14. srpnja, a na pojedinim područjima opskrbe električnom energijom neće biti i do sedam sati.

Donosimo detaljan popis lokacija i očekivano trajanje prekida.

PONEDJELJAK, 13. SRPNJA

Mjesto: Split

Ulica: Zrinsko-frankopanska 26

Napomena: Zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 12:30



Mjesto: Split

Ulica: Lovretska 10, 12, 14 i 16

Napomena: Zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 12:30



Mjesto: Split

Ulica: Sarajevska 30A, 30B i 30C

Napomena: Zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 12:30



Mjesto: Resnik

Ulica: Put Umca 1 – 100

Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 8:00 – 14:00



Mjesto: Split

Ulica: Put svetog Ižidora

Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 10:00 – 11:00



Mjesto: Split

Ulica: Triljska 8

Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 10:00 – 11:00



Mjesto: Split – Mejaši

Ulica: Ulica 141. brigade Hrvatske vojske 11 – 17

Napomena: Radovi na trafostanici Mejaši 16

Očekivano trajanje: 8:30 – 10:30



Mjesto: Split

Ulica: Mažuranićevo šetalište 43

Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 9:00 – 10:00



Mjesto: Kaštel Štafilić

Ulica: Mije Gunjala

Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 9:30 – 10:30



Mjesto: Kaštel Stari

Ulice: Vele njive i Piske

Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 10:00 – 11:00



Mjesto: Split

Ulica: Mosećka 107

Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 9:00 – 10:00



Mjesto: Solin

Ulice: Petra Krešimira IV. 78 – 164, 37 – 67 i 145 – 163D te Dioklecijanova 1 – 3

Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 9:00 – 14:00



Mjesto: Krstatice, Slivno i Vrgoračka Poljica

Područje: Krstatice istočno od škole, Slivno, Žlibina i Vrgoračka Poljica

Napomena: Izmjena stupova na dalekovodu

Očekivano trajanje: 8:00 – 14:00



Mjesto: Šošići, Saranač, Vranješi, Begovići i Osoje

Ulice: Sve ulice u navedenim naseljima

Napomena: Radovi na 10-kilovoltnom dalekovodu Vrgorac – Župa

Očekivano trajanje: 7:00 – 12:00

UTORAK, 14. SRPNJA

Mjesto: Divojevići, Kladnjice i Čvrljevo

Područje: Područje Divojevića, Kladnjica i Čvrljeva

Napomena: Radovi na visokonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 8:00 – 14:00



Mjesto: Split

Ulica: Sukoišanska 31

Napomena: Radovi na izmjeni mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 12:30



Mjesto: Kaštel Gomilica

Ulice: Stjepana Radića 6 – 10, Marka Marulića 26 – 41, Hrvatskih knezova 12 – 20, Eugena Kvaternika, Gomiliški Kaštilac 1 – 10 i Cesta dr. Franje Tuđmana 428 – 460

Napomena: Radovi na trafostanici Gomilica 20

Očekivano trajanje: 8:30 – 10:30



Mjesto: Split

Ulica: Zrinsko-frankopanska 22 i 24

Napomena: Radovi na izmjeni mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 12:30



Mjesto: Split

Ulica: Sukoišanska 33

Napomena: Radovi na izmjeni mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 12:30



Mjesto: Split

Ulica: Varaždinska 49 i 49A

Napomena: Radovi na izmjeni mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 12:30

Riječ je o planiranim radovima, a građanima se preporučuje da tijekom najavljenih termina isključe osjetljive električne uređaje. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi mogu biti odgođeni.