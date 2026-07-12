Nova isključenja u Dalmaciji: Brojni dijelovi Splita, Kaštela, Solina i Dalmatinske zagore satima bez struje

Pojedini dijelovi Splita, Kaštela, Solina, Resnika i Dalmatinske zagore početkom novog tjedna privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na mreži.
Prekidi su najavljeni za ponedjeljak, 13. srpnja, i utorak, 14. srpnja, a na pojedinim područjima opskrbe električnom energijom neće biti i do sedam sati.
Donosimo detaljan popis lokacija i očekivano trajanje prekida.
PONEDJELJAK, 13. SRPNJA
Mjesto: Split
Ulica: Zrinsko-frankopanska 26
Napomena: Zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 12:30
Mjesto: Split
Ulica: Lovretska 10, 12, 14 i 16
Napomena: Zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 12:30
Mjesto: Split
Ulica: Sarajevska 30A, 30B i 30C
Napomena: Zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 12:30
Mjesto: Resnik
Ulica: Put Umca 1 – 100
Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 8:00 – 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Put svetog Ižidora
Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 10:00 – 11:00
Mjesto: Split
Ulica: Triljska 8
Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 10:00 – 11:00
Mjesto: Split – Mejaši
Ulica: Ulica 141. brigade Hrvatske vojske 11 – 17
Napomena: Radovi na trafostanici Mejaši 16
Očekivano trajanje: 8:30 – 10:30
Mjesto: Split
Ulica: Mažuranićevo šetalište 43
Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 9:00 – 10:00
Mjesto: Kaštel Štafilić
Ulica: Mije Gunjala
Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 9:30 – 10:30
Mjesto: Kaštel Stari
Ulice: Vele njive i Piske
Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 10:00 – 11:00
Mjesto: Split
Ulica: Mosećka 107
Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 9:00 – 10:00
Mjesto: Solin
Ulice: Petra Krešimira IV. 78 – 164, 37 – 67 i 145 – 163D te Dioklecijanova 1 – 3
Napomena: Radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 9:00 – 14:00
Mjesto: Krstatice, Slivno i Vrgoračka Poljica
Područje: Krstatice istočno od škole, Slivno, Žlibina i Vrgoračka Poljica
Napomena: Izmjena stupova na dalekovodu
Očekivano trajanje: 8:00 – 14:00
Mjesto: Šošići, Saranač, Vranješi, Begovići i Osoje
Ulice: Sve ulice u navedenim naseljima
Napomena: Radovi na 10-kilovoltnom dalekovodu Vrgorac – Župa
Očekivano trajanje: 7:00 – 12:00
UTORAK, 14. SRPNJA
Mjesto: Divojevići, Kladnjice i Čvrljevo
Područje: Područje Divojevića, Kladnjica i Čvrljeva
Napomena: Radovi na visokonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 8:00 – 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Sukoišanska 31
Napomena: Radovi na izmjeni mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 12:30
Mjesto: Kaštel Gomilica
Ulice: Stjepana Radića 6 – 10, Marka Marulića 26 – 41, Hrvatskih knezova 12 – 20, Eugena Kvaternika, Gomiliški Kaštilac 1 – 10 i Cesta dr. Franje Tuđmana 428 – 460
Napomena: Radovi na trafostanici Gomilica 20
Očekivano trajanje: 8:30 – 10:30
Mjesto: Split
Ulica: Zrinsko-frankopanska 22 i 24
Napomena: Radovi na izmjeni mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 12:30
Mjesto: Split
Ulica: Sukoišanska 33
Napomena: Radovi na izmjeni mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 12:30
Mjesto: Split
Ulica: Varaždinska 49 i 49A
Napomena: Radovi na izmjeni mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 12:30
Riječ je o planiranim radovima, a građanima se preporučuje da tijekom najavljenih termina isključe osjetljive električne uređaje. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi mogu biti odgođeni.